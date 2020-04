Carta buono spesa: molti comuni italiani potrebbero attrezzarsi per fornirla ai propri cittadini in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria

Carta buono spesa 2020: come funziona e dove richiederla

Carta buono spesa: molti comuni italiani potrebbero attrezzarsi per fornire ai propri cittadini in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria una card con precaricata una somma dedicata all’acquisto generi di prima necessità come alimenti e farmaci.

Carta buono spesa: trasferire i soldi dai comuni alle famiglie

Per fronteggiare gli effetti nefasti sulle finanze di molti italiani che le limitazioni imposte per contenere la diffusione dei contagi da Covid 19 stanno determinando, il governo ha disposto un finanziamento complessivo di 400 milioni di euro ai comuni per il cosiddetto buono spesa. Ora il problema che si pone agli amministratori locali è: come traferire questo denaro dalle proprie casse alle famiglie? Una risposta vuole fornirla Soldo, una società che si occupa di soluzioni tecnologiche per i pagamenti.

Distribuire un’apposita card?

In sostanza, la multinazionale fondata da Carlo Gualandri propone di mettere a disposizione le proprie infrastrutture gratuitamente, quindi, consegnerebbe le card con caricato un importo prestabilito ai singoli beneficiari, ovviamente, una volta che saranno individuati dai comuni. D’altronde, non sarebbe altro che un’estensione su più ampia scala dei servizi offerti da Soldo che si occupa di gestione e monitoraggio dei conti aziendali (cioè quelli che le aziende forniscono ai propri dipendenti o ai propri reparti).

Come per questi ultimi ci sarebbero anche nel caso della Carta buono spesa delle limitazioni: insomma, la card permetterebbe di effettuare solo gli acquisti di generi di prima necessità, bloccandosi nel momento in cui si tenta di utilizzarla per altri scopi; inoltre, tutte le spese sarebbero tracciate e poi rendicontate su un apposito portale. Milano si sta già avvalendo dei servizi di Soldo fornendo agli assistenti sociali una card per fare la spesa ai più bisognosi di aiuto in questo difficile momento; tutte le amministrazioni interessate possono informarsi in merito all’attivazione di analoghi servizi attraverso il sito della società www.soldo.com.

