Broke: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 2 aprile 2020 ha debuttato su CBS una nuova serie tv appartenente al genere comedy: stiamo parlando di Broke. Lo show nasce da un’idea di Alex Herschlag, conosciuto al pubblico del piccolo schermo per aver lavorato come sceneggiatore in amatissime sit-com del calibro di Will & Grace e Modern Family. La prima stagione di Broke conterà 10 episodi. Per quanto riguarda la data in uscita in Italia dovremo attendere che un’emittente televisiva o piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione per importare la serie tv nel nostro Paese; con ogni probabilità sarà Fox a occuparsi della messa in onda dello show, ma per averne certezza bisognerà aspettare una conferma ufficiale.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Broke, abbiamo la possibilità di visionare il trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Watch CBS' Broke Trailer | Pauley Perrette

Watch this video on YouTube

Broke: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di Jackie, una madre single che cerca di vivere al meglio delle sue possibilità. La sua quotidianità verrà sconvolta quando la sorella Elizabeth, insieme al ricco marito Javier e l’assistente di quest’ultimo, si presenterà a casa sua dopo aver perso tutto il proprio patrimonio. Jackie si troverà quindi a gestire una situazione improbabile che sarà tuttavia la chiave per ripristinare i rapporti con la sorella. Nonostante le difficoltà, le due donne riscopriranno l’affetto perduto.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Broke e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Pauley Perrette veste i panni di Jackie; Natasha Leggero nel ruolo di Elizabeth, la sorella di Jackie; Jaime Camil è Javier, il marito di Elizabeth; Izzy Diaz interpreta Luis, l’assistente di Javier; Antonio Corbo veste i panni di Sammy, il figlio di Jackie.

