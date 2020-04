Condividi su

The Mandalorian 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Disney ha dato l’ok per la produzione della seconda stagione di una serie spin-off del ciclo Guerre Stellari: stiamo parlando di The Mandalorian. Il creatore dello show, Jon Favreau si è dichiarato entusiasta di poter ancora sviluppare il suo progetto; di seguito le sue parole ufficiali:

“Continuo a orbitare attorno al mondo della Disney, ma fortunatamente tutto quello che faccio lì sono cose che amo fare. Volevo fare uno show su Star Wars come The Mandalorian e gli Studios me lo hanno permesso. Tra l’altro ho scritto quattro episodi ancor prima di essere assunto, e l’ho fatto perché sono un grande fan che vuole vedere raccontate queste storie. Ero curioso di sapere se loro erano interessati al progetto quanto me. Inoltre la mattina prima di questa intervista stavo scrivendo la seconda stagione“

Favreau oltre a essere il punto di riferimento dello show, ricopre anche i panni di regista e sceneggiatore; inoltre ha tutte le intenzioni di sfruttare la tecnologia VR per dar vita a scene davvero eccezionali. Non ci resta che scoprire quali idee bazzicano nella mente del regista non appena la seconda stagione di The Mandalorian verrà lanciata sulla piattaforma Disney. Il ceo della Walt Disney Company ha infine dichiarato che in cantiere stanno lavorando ad altre serie spin off ambientate nel fantastico mondo di Star Wars, un universo che sarà ancora esplorato a lungo per la gioia dei fan della saga.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast dello show.

The Mandalorian 2: la trama

La precedente stagione della serie tv si è conclusa con un impressionante colpo di scena: Gideon è in possesso della spada laser nera, appartenente a Tarre Vizsla, il primo mandaloriano. I fan non possono fare a meno di chiedersi se anche Gideon sia stato in passato un mandaloriano o comunque come è arrivato a impossessarsi della celebre arma. Mando e il piccolo sono ora in viaggio nella Galassia, inseguiti appunto da Gideon, mentre ancora non è chiaro se rivedremo Kuil e IG–88, i quali si sono sacrificati per dare la possibilità al piccolo (chiamato The Child e conosciuto come Baby Yoda) di salvarsi. Molte risposte ci aspettano nel corso della stagione 2 di The Mandalorian, ma per averle dovremo attendere la messa in onda dello show.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Mandalorian e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Pedro Pascal veste i panni del Mandaloriano; Gina Carano nel ruolo di Cara Dune; Nick Nolte è Kuil; Giancarlo Esposito interpreta Moff Gideon; Carl Weathers veste i panni di Greef Carga; Emily Swallow nel ruolo della forgiatrice di armature; Omid Abtahi è il Dr Pershing; Werner Herzog interpreta l’imperiale; Taika Waititi veste i panni di IG-88.

