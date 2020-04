Condividi su

Blindspot 5: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 30 aprile sbarca sul palinsesto di NBC la quinta stagione di una serie tv che è entrata nel cuore di molti fan: stiamo parlando di Blindspot. L’annuncio del rinnovo della quinta stagione, tuttavia, arriva con una cattiva notizia: il quinto sarà l’ultimo capitolo dello show, portando gli spettatori a dare l’ultimo saluto ai loro personaggi preferiti. La decisione di NBC si rivela essere una scelta legata principalmente al numero delle visioni del titolo: con i suoi 2,8 milioni di spettatori, Blindspot si colloca all’ultimo posto delle serie tv drama del network, portando quest’ultimo a deciderne la cancellazione. In ogni caso, non è chiaro se l’ultima stagione avrà lo stesso format delle precedenti, con un totale di 22 episodi o se le puntate verranno ridotte al minimo sindacala per permettere alla storia di concludersi.

Per quanto riguarda l’uscita in Italia, considerando quanto avvenuto nei capitoli precedenti è probabile che dovremo attendere 6 mesi (se non di più a causa dell’emergenza coronavirus) prima che lo show raggiunga Sky.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e dei nomi degli attori che vanno a comporre il cast.

Blindspot 5: la trama

Al momento non sono state rilasciate informazioni precise su ciò che avverrà nella stagione finale di Blindspot; qualcosa possiamo intuire partendo da quanto accaduto nel capitolo precedente. Nel finale abbiamo visto Madeleine far ricadere le responsabilità delle proprie azioni sul team i cui membri sono ora ricercati in tutti il mondo. I componenti della squadra dell’FBI cercano di rifugiarsi in una baracca in Islanda, ma nel momento in cui vengono scoperti, Nash, direttore della CIA, decide di far saltare in aria il rifugio. Così termina la puntata finale, lasciando in sospeso il destino dei membri del team, con l’unica eccezione di Jane, uscita dall’edificio per fare la guardia.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Blindspot e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Sullivan Stapleton veste i panni di Kurt Weller; Jaimie Alexander nel ruolo di Jane Doe; Rob Brown è Edgar Reade; Audrey Esparza interpreta Tasha Zapata; Ashley Johnson veste i panni di Patterson; Ennis Esmer nel ruolo di Richdotcom.

