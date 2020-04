Condividi su

Rimborso Italo coronavirus: quando arrivano i voucher e tempo limite

Chi ha comprato un biglietto Italo ma non è potuto partire per cause adducibili al Coronavirus, avrà sicuramente richiesto il rimborso. Molti viaggiatori che hanno seguito la procedura illustrata sul sito, però, lamentano di non aver ricevuto ancora il rimborso. La compagnia sta lavorando per sveltire tutte le pratiche, ma intanto può essere utile fare prima un riepilogo informativo relativo alle modalità per richiedere il rimborso e in seguito vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti in merito.

Rimborso Italo Coronavirus: la procedura da seguire

Sul sito di Italo, nella pagina dedicata all’emergenza Coronavirus e alla rimodulazione dei viaggi, è esplicitata anche la modalità di richiesta del rimborso. “Per i viaggi da e per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo 2020, mentre per i viaggi da e per qualsiasi altra zona del territorio nazionale sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 9 marzo 2020 (incluso)”, troviamo scritto. Inoltre, “tutti i passeggeri interessati dalla rimodulazione dell’offerta, ovvero in possesso di un biglietto su treni cancellati per emergenza sanitaria, potranno richiedere il rimborso” seguendo specifiche indicazioni.

“Il cliente potrà richiedere il rimborso integrale del biglietto tramite Voucher utilizzabili per nuovi acquisti di biglietti relativi a viaggi da effettuarsi entro un anno dall’emissione del voucher stesso”. Per effettuare la richiesta di rimborso sarà necessario recarsi sul sito web dell’azienda e accedere al form Reclami nella sezione Assistenza (cliccate sul seguente link: www.italotreno.it/rimborsoemergenza, ricordando che il collegamento è disponibile solo da desktop). Nel form bisognerà selezionare la categoria Rimborso per emergenza sanitaria 2020. Inoltre, in caso di richiesta per più viaggi o per viaggi A/R sullo stesso codice di biglietto, sarà necessario effettuare una richiesta per ogni viaggio indicando il relativo numero di treno.

Il cliente potrà richiedere autonomamente sul sito di Italo il rimborso secondo le proprie condizioni tariffarie di contratto.

Rimborso Italo Coronavirus: il punto della situazione

Eppure molti viaggiatori hanno lamentato la mancanza dei rimborsi, chiedendo informazioni e aggiornamenti sulla situazione. Italo Treno fa continuamente sapere ai suoi clienti che stanno lavorando e richiedono un po’ di pazienza, scusandosi per il disagio e ringraziando per la comprensione. C’è chi, invece, ha preferito velocizzare la pratica del rimborso saltando la procedura online e chiamando direttamente il servizio di assistenza clienti.

Una cliente ha infatti comunicato di aver contattato il servizio di assistenza gratuito al numero 060708, di aver atteso tra i 15 e i 20 minuti, ma di essere rimasta soddisfatta dell’assistenza ricevuta, effettuando la pratica del rimborso tramite voucher (che ricordiamo non essere monetizzabile) direttamente via telefono.

Il voucher viene inviato per mail all’utente che ha correttamente effettuato la richiesta di rimborso entro 30 giorni circa. Ci sono stati casi di clienti che si sono visti recapitare il voucher circa 35 giorni dopo aver presentato la richiesta di rimborso. Attualmente sembra quindi che Italo stia lavorando per risolvere tutte le pratiche in sospeso, che potrebbero esserci dei piccoli ritardi nella corresponsione dei rimborsi, ma che saranno comunque effettuati se la richiesta di rimborso è stata compilata e inoltrata in modo corretto.

Qualora il ritardo diventi importante (e i 30 giorni siano superati) raccomandiamo in ogni caso di contattare il servizio di assistenza clienti, che verificherà il caso singolo. L’attesa però, vi avvisiamo, può essere molto lunga. Potrete contattare il servizio assistenza di Italo anche tramite Messenger sulla pagina della compagnia. Ogni caso può infatti avere delle specifiche che vanno trattate a parte, e quindi il consiglio è quello di parlare direttamente con Italo e vedere a che punto è il vostro rimborso.

