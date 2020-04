Condividi su

Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 6 aprile 2020

Diamo puntualmente conto dei sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da una rilevazione all’altra.

In questa rubrica ogni settimana cerchiamo di tracciare l’andamento dei sondaggi elettorali che si distaccano dagli altri per vedere successivamente chi ci ha visto giusto e anche per cercare di comprendere quali istituti fiutano, prima degli altri, i cambiamenti di umore dell’elettorato.

Sondaggi elettorali, solo Swg vede il PD sotto il 20%

Questa settimana potremmo assegnare la palma di minority report più significativa a Swg, che risulta essere l’unico istituto a vedere il PD sotto il 20%, al 19,2%. Gli altri sondaggi danno il partito di Zingaretti in ascesa o comunque su livelli in media oltre il 21%

Fonte: Swg

Non c’è una grande distanza tra quelle Swg e le altre stime, ma il fatto che sia l’unico sotto la soglia del 20% è degno di nota.

Spostandoci sugli altri partiti dell’attuale maggioranza vediamo che nel caso del Movimento 5 Stelle vi sono poche discrepanze. Si va dal 13,7% di Tecnè al 15,6% di Ixè.

Non si può dire lo stesso per Italia Viva. Il partito di Renzi è visto in modo molto diverso dai vari sondaggi elettorali e le oscillazioni enormi in proporzione alle sue dimensioni. Se per Ixè è sceso all’1,9%, per EMG è addirittura al 5%.

I minority report sui partiti di opposizione

La Lega è data quasi da tutti in discesa, ma come nelle scorse settimane non c’è moltissima sintonia tra i sondaggisti. Tra l’istituto meno generoso, Ixè, che la stima al 26,2% e quello che la vede più forte, al 31%, Swg, vi è un 4,8%.

Fonte: Ixè

Vi è molto più accordo sul livello, sempre più alto, raggiunto da Fratelli d’Italia, invece. In questo caso si passa dal 12,3% di Swg al 14,4% di Tecnè.

È la stessa discrepanza che si rileva per Forza Italia, che però ha dimensioni molto più ridotte. Il partito di Berluconi infatti è visto al 5,3% da Swg, ma al 7,4% da Ixè.

