Pensioni ultime notizie: numero verde pensione a casa, qual è

Nella giornata di ieri avevamo scritto questo articolo in cui vi avvisavamo della possibilità per i mesi di maggio e giugno di farsi portare a casa la pensione grazie alla convenzione firmata da Poste Italiane e Arma dei Carabinieri. Il servizio è rivolto ai pensionati over 75 e ha come finalità principale quella di limitare gli spostamenti presso gli uffici postali perché, anche se scaglionati, possono comunque procurare disagi e assembramenti.

Pensioni ultime notizie: consegna pensione a domicilio, il numero verde

C’è un numero verde da chiamare per farsi consegnare la pensione a casa e usufruire così del servizio. Il numero è il seguente: 800 55 66 70. Ricordiamo che il servizio è gratuito ed è svolto direttamente dai carabinieri (diffidare quindi delle imitazioni e di chi promette questo servizio, ma a pagamento). Tuttavia la condizione essenziale per poter usufruire di questo servizio è che il pensionato non abbia già delegato altri soggetti alla riscossione, oppure siano titolari di libretto o conto postale o vivano assieme o molto vicino ai propri familiari.

Pensioni ultime notizie: assegno portato a casa dai carabinieri, come funziona

Ricordiamo che anche nei prossimi due mesi (almeno) l’accredito della pensione e la conseguente riscossione seguirà le modalità già espletate tra fine marzo e inizio aprile: il ritiro, per chi deve per forza recarsi presso l’ufficio postale, sarà a scaglioni. Il pensionato, per avere la consegna della pensione a domicilio, dovrà chiamare il numero verde sopraccitato (lo ripetiamo: 800 55 66 70) e farne esplicita richiesta. Alternativamente sarà possibile contattare telefonicamente la stazione dei carabinieri più vicina, sebbene la prima modalità (il numero verde) è quella più consigliabile. I carabinieri allertati, quando sarà il momento, si recheranno presso gli uffici postali a ritirare le indennità e consegnarle quindi a domicilio rilasciando delega scritta che certifica l’utilizzo dell’inedito servizio.

Pensione a domicilio: quanto dura

La platea di persone interessate stimata è di circa 23 mila unità. Per chi si chiede quanto durerà il servizio, è la nota stessa a precisarlo: “L’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane continueranno ad assicurare il servizio di erogazione e consegna al domicilio delle pensioni agli ultra settantacinquenni per l’intera durata dell’emergenza Covid-19”.

