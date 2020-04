Condividi su

Coronavirus Calabria: ultime notizie bollettino e contagi-morti al 6 aprile

La curva epidemiologica del covid-19 continua ad appiattirsi e dopo settimane di confinamento cominciano ad arrivare i primi dati realmente incoraggianti: per il terzo giorno di seguito, si alleggerisce la pressione sui reparti di terapia intensiva (-2% di ricoveri totali in un solo giorno) e incrementa, leggermente, quello sulle ospedalizzazioni in sub-intensiva (legato probabilmente al miglioramento dei pazienti più gravi). La situazione al Nord sembra abbastanza stabile, anche se preoccupano il Piemonte (che mostra una variazione percentuale di casi totali molto più alta rispetto al totale nazionale) e la provincia di Milano (+308 casi, corrispondenti a una variazione del 2,7%).

Le zone maggiormente a rischio, adesso, sembrano quelle del Meridione. Qui, mostriamo i dati della Regione Calabria, che necessita evitare in ogni modo il dilagamento dell’emergenza sanitaria a causa della scarsità di posti letto in terapia intensiva.

Fortunatamente, i dati sembrano essere molto incoraggianti: il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è tra i più bassi in Italia e ben al di sotto della media nazionale, di fatti poco meno del 4% dei tamponi analizzati conferma la positività al covid-19. Un risultato ottimo e che fa ben sperare per la Regione guidata dalla forzista Jole Santelli.

Qui, vi riportiamo i dati offerti dalla protezione civile nel consueto bollettino delle sei del pomeriggio. I numeri fanno riferimento alla situazione delle ore 18:00 del 6 aprile 2020. L’incremento percentuale dei casi totali si ferma al 2,77%, perfettamente in linea con la variazione complessiva del dato nazionale.

Ricoverati con sintomi 170 Terapia intensiva 14 Totale ospedalizzati 184 Isolamento domiciliare 538 Totale positivi 722 Variazione totale positivi 16 Nuovi positivi 22 Dimessi/Guariti 37 Deceduti 58 Totale casi 817 Tamponi 13.633

Coronavirus in Calabria: il dato provincia per provincia

Nonostante il Coronavirus in Calabria non abbia dilagato, ci sono province più a rischio di altre. Attenzione a Cosenza e Reggio Calabria: per entrambe si registra un incremento percentuale superiore al 5%. Molto bene invece Catanzaro (+0,64%) e Vibo Valentia: in quest’ultima provincia non è stato rilevato nessun ulteriore caso.

COSENZA 243

REGGIO CALABRIA 243

CATANZARO 158

VIBO VALENTIA 60

CROTONE 111

altro/in fase di verifica 2

