The Baker and The Beauty: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Ieri, 6 aprile 2020, ha debuttato sul canale televisivo americano ABC una nuova serie tv: stiamo parlando di The Baker and The Beauty

Ieri, 6 aprile 2020, ha debuttato sul canale televisivo americano ABC una nuova serie tv: stiamo parlando di The Baker and The Beauty. Lo show appartiene al genere dramedy e per la prima stagione sono stati commissionati solo 7 episodi. A occuparsi del progetto troviamo Dean Georgaris (noto per il suo lavoro in Bluff City Law) e David Frankel (co-autore in Manifest).

Per quanto riguarda la data di uscita in italia al momento non ci sono notizie in proposito; dovremo attendere che un canale televisivo o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione per importare la serie nel nostro Paese.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast dello show, possiamo goderci il trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The Baker and the Beauty: la trama

La trama della serie tv ruota intorno la figura di Daniel Garcia, un ragazzo di origine cubane che si è trasferito a Miami con la famiglia per aprire una pasticceria. Le cose sembrano scorrere con normalità, quando il giovane, dopo un’accesa discussione con la fidanzata, si imbatte nella star Noa Hamilton. I due trovano subito un forte affiatamento e la vita di Daniel cambierà drasticamente portandolo sotto la luce dei riflettori. Una commedia dai tratti drammatici tutta da scoprire, che sicuramente saprà allettare lo spettatore con leggerezza e simpatia.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Baker and The Beauty e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Victor Rasuk veste i panni di Daniel Garcia; Nathalie Kelley nel ruolo di Noa Hamilton; Carlos Gómez è Rafael Garcia; Dan Bucatinsky interpreta Lewis; Lisa Vidal veste i panni di Mari Garcia; David Del Rio nel ruolo di Mateo Garcia; Belissa Escobedo è Natalie; Georgina Reilly interpreta Piper; Michelle Veintimilla veste i panni di Vanessa.

