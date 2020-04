Condividi su

Pensioni ultime notizie: blocco Quota 100 e condoni fiscali. No dalla Cgil

Pensioni ultime notizie: l’epidemia di Coronavirus che ha sconvolto il nostro Paese, ha spezzato anche i precari equilibri precedenti all’emergenza sanitaria, soprattutto in materia previdenziale. Quota 100 continua a essere vista come una misura di spreco da una certa parte politica, mentre un’altra si lancia nel proporre condoni fiscali ed edilizi. Ma qual è la risposta dei sindacati in merito?

Pensioni ultime notizie: da Quota 100 ai condoni, ma quali sono le priorità del Paese?

Il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, in un’intervista a pensionipertutti.it ha espresso il suo parere contrario a fronte delle proposte che sono circolate negli ultimi giorni sul tema. Tra queste l’interruzione anticipata di Quota 100 per il recupero delle risorse, già un must pre-Coronavirus, ora rilanciato con forza. Qualcuno ha poi suggerito l’idea di un condono fiscale ed edilizio per superare l’imminente crisi economica. Per Ghiselli i problemi attuali hanno un ordine prioritario, e in primis andrebbero aiutati immediatamente lavoratori, cittadini e imprese, senza però dimenticare il futuro.

“Qualcuno sta utilizzando questa circostanza per tornare a parlare di condoni fiscali o sanatorie urbanistiche, argomenti che nulla hanno a che fare con la crisi ma sono un favore a chi sta nell’illegalità”. Poi c’è chi vuole attuare interventi finalizzati a precarizzare il lavoro e la reintroduzione dei voucher o la liberalizzazione dei contratti flessibili rappresentano solo due esempi. In conclusione, “c’è chi ha ripreso a chiedere l’interruzione anticipata di Quota 100, alterando aspettative maturate da qualche decina di migliaia di lavoratori, proprio in un momento così difficile, mentre il problema di una riforma pensionistica rimane ancora aperto”.

Pensioni ultime notizie: Ghiselli, “ecco cosa deve fare il governo”

L’auspicio di Ghiselli è che il governo, finora attento al dialogo con le associazioni dei lavoratori, eviti di cadere in queste provocazioni, adottando al contrario “ulteriori misure per sostenere i lavoratori, i disoccupati, i pensionati e le attività economiche”.

