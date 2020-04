Coronavirus ultime notizie: curva contagio in calo, previsioni fase 2

Coronavirus ultime notizie: la curva del contagio è finalmente in calo? Ecco le previsioni sulla fase 2, quando inizia e come sarà.

Coronavirus ultime notizie: dati rassicuranti considerando gli ultimi bollettini, con una curva del contagio che si segnala in calo. Sarà necessario attendere i prossimi giorni per vedere la conferma di questo risultato, ma la trasmissione sta diminuendo in Italia e in Lombardia, sebbene sia ancora necessaria molta cautela e bisognerà prestare attenzione anche nelle prossime settimane. Si può iniziare a pensare seriamente alla Fase 2: non sarà un via libera totale, ma il ritorno alla normalità – se così si può chiamare – sarà lento, graduale e scaglionato.

Coronavirus ultime notizie: curva del contagio in calo

Ieri sono stati segnalati 3.039 contagi, ovvero 550 in meno rispetto al giorno prima. Il trend è al 2,29%, mentre domenica scorsa era al 3,46%. Questo significa che ci troviamo di fronte al terzo giorno consecutivo di calo. I nuovi attuali positivi ricoverati o in isolamento domiciliare sono scesi a 880, ovvero 78 persone in meno ricoverate negli ospedali Covid, 106 in meno ricoverati in terapia intensiva. Altro segnale positivo arriva dal numero dei guariti (1.555 in 24 ore), mentre i decessi (604 ieri) sono ancora tanti, ma anch’essi in calo.

Della discesa ne ha parlato anche il direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss Gianni Rezza: “Finalmente sembra che si inizi a vedere una diminuzione del numero di nuovi casi: se lo mettessimo su una curva epidemica giorno dopo giorno ora, dopo una fase di plateau, sembra esserci una discesa dei nuovi casi”. Ci vuole ancora cautela, sebbene la curva “tende a scendere in basso” e “la situazione sembra migliorare” come previsto dai modelli matematici che presagivano per questo periodo una riduzione del parametro R. “Speriamo di assistere a una flessione, tenendo sempre a mente che questo virus resterà nella popolazione anche se calano i casi”.

Coronavirus ultime notizie: i casi ripartiti per Regione

Nella seguente tabella i casi positivi ripartiti per Regione e la differenza rispetto al giorno precedente.

Regione Casi positivi Differenza rispetto al giorno precedente Lombardia 791 -298 Emilia Romagna 13.048 -3 Piemonte 10.704 +159 Veneto 9.965 +243 Marche 3.738 +32 Toscana 5.427 +126 Liguria 3.212 +35 Lazio 3.365 +65 Campania 2.765 +67 Puglia 2.137 +22 Trentino Alto Adige 1.890 +52 Sicilia 1.859 +44 Abruzzo 1.491 +66 Friuli Venezia Giulia 1.379 -17 Provincia Autonoma di Bolzano 1.301 +41 Umbria 846 -26 Valle d’Aosta 593 +26 Sardegna 821 +2 Calabria 733 +11 Basilicata 265 +3 Molise 185 -2

Le previsioni sulla Fase 2

Non sarà un “tana libera tutti”, ha dichiarato Rezza, perché tra una settimana il valore dei contagi non scenderà allo zero assoluto. Il virus continuerà invece a restare tra noi, quindi continuerà a circolare, ma se vengono adottate le giuste misure di contenimento e le adeguate restrizioni si potranno vincere altre battaglie. Il ritorno alla normalità sarà in ogni caso lento e graduale, spezzettato tra metà aprile e metà maggio. Apriranno alcune attività professionali, ma non bar e ristoranti che saranno gli ultimi ad aprire solo se verranno rispettate certe misure (distanziamento tra tavoli e tra persone, mascherine, etc.) con conseguenze dirette sull’economia dell’attività.

Quasi scontata la divisione in due passaggi della fase 2: la prima riguarderà il lavoro e le attività professionali, la seconda i cittadini. Già subito dopo Pasquetta potrebbero riaprire alcune attività. Entro la fine di questa settimana dovrebbero esserci aggiornamenti ufficiali a riguardo.

