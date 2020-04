Condividi su

Ponte crollato sul Magra: dinamica, feriti e cos’è successo

Questa mattina, mercoledì 8 aprile 2020, il ponte di Albiano Magra, nei pressi di Aulla, in provincia di Massa Carrara, è crollato su se stesso. Sul ponte c’erano fortunatamente solo due furgoni: la mancanza di traffico, infatti, è dovuta all’emergenza coronavirus e al blocco del Paese.

Ponte crollato sul Magra: cosa è successo

Il ponte in questione collega la Strada provinciale 70 con la Strada provinciale 62 e si trova precisamente ad Albiano Magra, in prossimità del confine tra Liguria e Toscana. I due veicoli coinvolti nell’incidente, due furgoni rispettivamente della Tim e di Bartolini, sono precipitati sul letto del fiume, sempre sopra la carreggiata che è collassata su se stessa, come si può vedere dalle prime immagini.

Ponte crollato sul Magra: un ferito

Un autista si sarebbe messo in salvo da solo, illeso ma sotto choc, mentre l’altro avrebbe riportato alcune fratture ed è stato ricoverato all’ospedale di Pisa in codice giallo con un trauma toracico. L’uomo non è grave.

Attorno al ponte crollato erano sorte diverse polemiche nei mesi addietro, perché a causa del maltempo sulla struttura si era formata una crepa piuttosto evidente: quest’evento, verificatosi lo scorso novembre, era stato notato da molti automobilisti e diverse erano state le segnalazioni che avevano poi determinato un intervento di riparazione.

+++Aulla (Massa Carrara), crolla #ponte sul fiume #Magra. Le immagini della #Poliziastradale sul posto per viabilità. Attualmente chiusa la SS62 pic.twitter.com/2drSJVxmW4 — Polizia di Stato (@poliziadistato) April 8, 2020

Quel sopralluogo dei tecnici Anas

Quindi era stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici Anas, i quali avevano in seguito dato il via libera alla circolazione del traffico senza limiti. Molti automobilisti avevano però segnalato l’insufficienza e la problematicità di un intervento affatto decisivo sul danno. Una mancanza importante che avrebbe potuto provocare conseguenze più gravi e letali se non fosse stato per la quasi totale di assenza di traffico sul tratto a causa dell’emergenza Coronavirus.

