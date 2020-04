Condividi su

Concerto Bocelli Milano: dove vederlo in streaming e data

Concerto Bocelli Milano: il 12 aprile 2020, la domenica di Pasqua, il famoso tenore terrà un concerto all’interno del Duomo meneghino. Non ci sarà pubblico, chiaramente per via delle restrizioni imposte dall’epidemia di nuovo coronavirus, ma tutto il mondo potrà comunque assistere ad uno spettacolo che promette di essere molto suggestivo.

Concerto Bocelli Milano: Music for Hope

Il 12 aprile 2020, domenica di Pasqua, Andrea Bocelli terrà un concerto all’interno del Duomo di Milano. Non potrà esserci pubblico visto il permanere dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione dei contagi da nuovo coronavirus e il conseguente lockdown imposto a tutto il paese. Tuttavia, il concerto “Music for Hope” sarà visibile in tutto il mondo, a partire dalle ore 19, tramite il canale Youtube dello stesso Bocelli. Il tenore sarà accompagnato da Emanuele Vianelli, l’organista titolare della Cattedrale di Milano; i brani che interpreterà spaziano all’interno di un ampio repertorio di musica sacra.

Su Youtube partire dalle 19 di domenica 12 aprile

“Credo nella forza di pregare insieme, credo nella Pasqua cristiana, simbolo universale di una rinascita di cui tutti – credenti e non – abbiamo bisogno ora” ha detto Bocelli a proposito dell’iniziativa aggiungendo poi “Grazie alla musica, che coinvolgerà in streaming milioni di mani giunte in tutto il mondo, abbracceremo questo cuore pulsante del Mondo ferito, meravigliosa fucina internazionale che è orgoglio d’Italia. La generosa, propositiva, coraggiosa Milano e l’Italia tutta saranno nuovamente e prestissimo – ne sono certo – un modello vincente, motore d’un Rinascimento cui tutti auspichiamo. Sarà una gioia testimoniarlo, in Duomo, nella festività che evoca il mistero della nascita e della rinascita”.

