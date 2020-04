Condividi su

Stanotte a San Pietro: anticipazioni stasera 8 aprile 2020 su Rai 1

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna della grande bellezza con Stanotte a San Pietro. L’emozionante documentario, in onda oggi 8 aprile 2020 dalle 21:25 su Rai 1, è stato diretto da Gabriele Cipollitti, regista televisivo noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in programmi come Il pianeta dei dinosauri, Speciali di Superquark, Ulisse – Il piacere della scoperta e Meraviglie – La penisola dei tesori.

Al timone dell’incredibile viaggio ci sarà Alberto Angela, ricercatore e divulgatore scientifico che, assieme al padre Piero, ha enormemente contribuito alla diffusione del sapere tramite il piccolo schermo. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Stanotte a San Pietro!

La bellezza salverà il mondo, così diceva il principe Myškin ne L’idiota di Dostoevskij. È forse questa profonda convinzione ad aver spinto la rete ammiraglia a trasmettere Stanotte a San Pietro. Come noto, stiamo vivendo un periodo molto difficile ed è estremamente facile perdersi d’animo. In osservanza al Decreto emanato dal Governo per il contrasto e contenimento del Coronavirus, è necessario limitare al minimo indispensabile gli spostamenti, permessi solo in caso di emergenze o per acquistare prodotti essenziali. Il cambiamento radicale delle abitudini, la permanenza a casa, la lontananza dai propri cari rappresentano una novità per i cittadini e la tristezza spesso si fa spazio tra le quattro mura. È quindi di fondamentale importanza cercare, per quanto possibile, di svolgere attività piacevoli come leggere, ascoltare buona musica o semplicemente guardare un programma televisivo appassionante.

Dopo il viaggio a Venezia e Firenze, Stanotte a San Pietro ci porterà tra le meraviglie del Vaticano, cuore pulsante della chiesa cattolica romana. Guidati da Alberto Angela, visiteremo luoghi storici che una volta discese le tenebre si ammantano di un fascino particolare. Ammireremo la splendida basilica, l’Archivio segreto, la Gendarmeria, gli affreschi della Cappella Sistina e la Caserma delle Guardie Svizzere. Il divulgatore scientifico impreziosirà il racconto con curiosità e aneddoti legati a personaggi illustri come Michelangelo e Raffaello. Infine il documentario su due ospiti d’eccezione: Giancarlo Giannini e Carlo Verdone.

