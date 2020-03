Condividi su

Stanotte a Venezia: anticipazioni e luoghi di stasera 25 marzo 2020

In un periodo così difficile per il nostro paese, colpito dal Coronavirus, guardare Stanotte a Venezia potrebbe essere un’ottima idea per distrarsi e trascorrere del tempo piacevole anche tra le quattro mura di casa. Come ben sappiamo infatti, il decreto emanato dal Governo per il contenimento e contrasto del Covid-19 prevede la limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti di tutti i cittadini ma ci sono tanti modi per girare il mondo comodamente seduti sul proprio divano.

Al timone di questo magico viaggio ci sarà Alberto Angela, brillante divulgatore scientifico e simbolo di intelligenza, eleganza e cultura. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Stanotte a Venezia!

L’appuntamento con il documentario presentato da Alberto Angela è fissato per oggi 25 marzo 2020 alle 21:20 su Rai 1. La tv di Stato ha deciso di riproporre il ciclo di viaggi dell’amato divulgatore scientifico proprio per offrire ai telespettatori, in un momento così difficile, immagini dal forte impatto visivo e bellezze artistiche che possano anche solo temporaneamente fa sognare i cittadini. Lo studioso ci porterà stanotte a Venezia guidandoci in una incantato percorso tra le sue stradine che con il calar del sole e l’arrivo delle tenebre si ammantano di un fascino particolare. Quello che vedremo quindi e il lato più misterioso della città da sempre considerata una delle mete più romantiche al mondo.

Visiteremo poi i luoghi frequentati e tanto amati da personaggi illustri come Vivaldi, Goldoni, Marco Polo e Casanova per poi ammirare la Tempesta del Giorgione, L’uomo vitruviano di Leonardo e altre opere di inestimabile valore. Gli edifici, i palazzi, le strutture architettoniche, è evidente in tutto il capoluogo veneto l’influsso di Bisanzio e il glorioso passato mercantile della Serenissima. Scopriremo interessanti curiosità sullo stile di vita del Doge, tecniche utilizzate per costruire le famose gondole e i segreti dei magnifici vetri di Murano. Ma le sorprese di Stanotte a Venezia non finiscono qui e infatti vedremo il Palazzo Ducale, la Fenice e addirittura un dinosauro nel Canal Grande. Il programma poi potrà contare sulla presenza di Giancarlo Giannini, Uto Ughi, Lino Guanciale, Luca Parmitano, Nanà Cecchi e Massimo Wertmuller che arricchiranno ulteriormente il documentario. Tutto questo e molto altro tra poche ore sulla rete ammiraglia.

