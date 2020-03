Condividi su

Permette? Alberto Sordi: trama, cast e anticipazioni film stasera 24 marzo 2020

Dopo l’esordio al cinema, tra poche ore approderà sul piccolo schermo Permette? Alberto Sordi. La pellicola biografica, in onda stasera 24 Marzo 2020 dalle 21:25 su Rai 1, è stata diretta dal figlio d’arte Luca Manfredi, regista e sceneggiatore italiano noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in serie tv e lungometraggi di forte richiamo.

L’emozionante film si è avvalso delle musiche di Paolo Vivaldi, della fotografia di Stefano Ricciotti ed ha potuto contare su di un cast di attori davvero eccezionale tra i quali spicca Edoardo Pesce che interpreta proprio il celebre artista romano. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Permette? Alberto Sordi!

Permette? Alberto Sordi: trama e anticipazioni film stasera 24 marzo 2020

In un periodo così difficile per il nostro Paese, colpito dal Coronavirus, ripercorrere la gloriosa carriera di un genio della commedia come Alberto Sordi risolleva l’animo e ci offre una piccola pausa dalle preoccupazioni quotidiane. Il film biografico racconta la vita professionale e privata dell’artista dal 1937 al 1957 partendo quindi dagli esordi. La narrazione si apre con il giovanissimo protagonista che è costretto a lasciare l’Accademia di recitazione dei filodrammatici a Milano. Il suo accento romano infatti viene considerato un difetto impossibile da correggere e l’uomo, tornato in Capitale, immediatamente si impegna nel cercare qualcuno che apprezzi davvero il suo talento.

Dopo tanti sacrifici e difficoltà, l’attore diventa la voce di Oliver Hardy e inizia ad esibirsi in divertenti programmi televisivi ottenendo il consenso del pubblico. Acquisita una certa notorietà, Alberto Sordi conosce e stringe un forte legame d’amicizia con il regista Federico Fellini che lo sceglie per alcuni suoi film. Non sono però questi solo gli anni dell’ascesa al successo ma anche del grande amore per Andreina Pagnani, doppiatrice italiana e unico legame sentimentale accertato dell’attore.

Il cast del film

Come già detto in apertura di articolo, nel lungometraggio biografico Edoardo Pesce interpreta Alberto Sordi. Pia Lanciotti veste i panni di Andreina Pagnani e Alberto Paradossi recita la parte di Federico Fellini.

Hanno partecipato al film anche: Martina Galletta, Francesco Foti, Sara Cardinaletti, Lillo Petrolo, Aldo Fabrizi, Luisa Ricci, Michela Giraud e Massimo Wertmüller. Completano il cast Paola Tiziana Cruciani, Paolo Giangrasso e Giorgio Colangeli.

