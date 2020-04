Condividi su

Stanotte a Firenze: anticipazioni e curiosità stasera in tv su Rai 1

Accantonate le preoccupazioni quotidiane e lasciatevi trasportare dalla magia di Stanotte a Firenze! L’emozionante documentario, in onda oggi 1° aprile 2020 dalle 21:25 su Rai 1, dopo lo speciale su Venezia della settimana scorsa guiderà il pubblico in un nuovo e incredibile viaggio alla scoperta delle bellezze del capoluogo toscano.

In questo periodo così difficile per l’Italia, duramente colpita dal Coronavirus, è importante non perdersi d’animo e osservare attentamente le disposizioni date dal Governo per il contenimento e contrasto del Covid-19. Dobbiamo quindi restare a casa e guardare programmi culturalmente stimolanti come Stanotte a Firenze potrebbe essere un ottimo rimedio alla noia e tristezza. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi la rete ammiraglia!

Stanotte a Firenze: anticipazioni stasera in tv su Rai 1

L’appuntamento con Stanotte a Firenze è fissato per le 21:25 sul primo canale di Stato. Al timone del reportage non poteva che esserci Alberto Angela, ricercatore e divulgatore scientifico di straordinario talento che assieme al padre Piero rappresenta un simbolo di cultura, professionalità, eleganza e conoscenza. Come già detto in apertura di articolo, mercoledì scorso i telespettatori hanno avuto la possibilità di ammirare le bellezze di Venezia mentre questa volta il protagonista della puntata sarà il capoluogo della Toscana, ricco di storia e opere di inestimabile valore. Definita l’Atene d’Italia, calate le tenebre la meravigliosa città si ammanta di un fascino particolare che lascia trasparire i segreti dei luoghi frequentati da illustri personaggi.

Vedremo capolavori come il Davide di Michelangelo, La Primavera di Botticelli ed altri veri e propri gioielli d’arte. Angela guiderà poi tra le meraviglie degli Uffizi, la cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto e ci racconterà le vicende legate alo Spedale degli innocenti. Stanotte a Firenze ci farà rivivere le atmosfere della Corte dei Medici mostrandoci le armi, gli splendidi vestiti e gli ornamenti utilizzati a quel tempo dai nobili. Il documentario inoltre potrà contare sulla presenza di Andrea Bocelli, Giusy Buscemi e Giancarlo Giannini che arricchiranno ulteriormente il reportage.

Le curiosità del programma stasera in tv su Rai 1

Forse non tutti sanno che Stanotte a Firenze fa parte di un ciclo di viaggi realizzati per mostrare al pubblico le bellezze italiane. Il programma è stato diretto da Gabriele Cipollitti e scritto da Aldo Piro, Etra Palazzi, cCarlotta Ercolino, Paola Miletich ed Emilio Quinto.

Infine nella puntata oggi è presente una omaggio all’astro fisico Giovanni Bignami.

