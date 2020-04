Condividi su

Coronavirus Campania, ultime notizie: morti, contagiati e guariti al 1/4

La curva epidemiologica si sta appiattendo giorno dopo giorno e il sistema sanitario delle Regioni più colpite sembra riprendere fiato. Secondo gli ultimi aggiornamenti della Protezione Civile, il numero di nuovi contagi è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al giorno precedente (ancora +4.050), seppur siano stati esaminati 6.000 tamponi in più. Proprio nella giornata di ieri si è registrata la minor percentuale di tamponi positivi al covid-19 (solo il 13% sulle prove effettuate). Mentre le Regioni del Nord si avvicinano sempre più al picco, al Sud Italia la situazione è ancora in evoluzione e sembra troppo presto per fare previsioni.

La Campania regge ma attenzione a Napoli e Caserta. Bene Salerno che fa registrare solo 3 casi in più (+0,9%)

Una delle Regioni che sembra aver contenuto l’avanzata del virus meglio di altre è la Campania: il tasso di crescita giornaliero si mantiene quasi sempre nell’ordine del 10% e trainata per lo più dalla provincia di Napoli (la zona più a rischio della Regione anche per la densità di popolazione). Il dato che fa sperare maggiormente la Regione guidata dal governatore Vincenzo De Luca è quello legato alla positività dei tamponi. Nella giornata di ieri si è fermato al 12% (leggermente al di sotto della media nazionale). Il 30 marzo la percentuale scendeva addirittura al 10 (con solo un tampone positivo su dieci). Di seguito, i dati forniti dalla protezione civile: spicca il buon dato sulla variazione percentuale di casi attivi (+7%) che è legata in grandissima parte ai 62 nuovi casi registrati a Napoli (+6,3%). Il miglior dato proviene invece dalla provincia di Salerno, che registra solo 3 casi positivi in più rispetto al 30 marzo (con aumento percentuale dei casi totali del +0.9%).

Attualmente, in tutta la Regione sono ricoverate 634 persone affette da covid-19. Gran parte di questi (501) sono in terapia sub-intensiva. Altri 133, invece, sono in terapia intensiva. Più di 1.200 positivi sono isolamento domiciliare con sintomi lievi. Proprio la saturazione della terapia intensiva, per ora, non sembra essere un problema: dal 23/03 (giorno nel quale venivano occupati, in totale, 138 posti letto), i ricoveri in gravi condizioni si sono mantenuti costanti.

ricoverati con sintomi 501 terapia intensiva 133 totale ospedalizzati 634 isolamento domiciliare 1.237 totale positivi 1.871 variazione totale positivi 132 nuovi positivi 140 dimessi guariti 88 deceduti 133 totale casi 2.092 tamponi 14.403

La situazione dell’epidemia da coronavirus in Campania, provincia per provincia

Dati confortanti giunti dalla protezione civile: tranne per Napoli che continua a sperimentare una crescita abbastanza sostenuta (almeno rispetto al resto della Regione), le province di Avellino, Caserta e Salerno fanno registrare incrementi molto limitati. Preoccupazione per il beneventano che, nonostante sia la provincia con meno casi accertati, si è visto travolto dal focolaio in una casa di riposo.

NAPOLI 1053

AVELLINO 226

BENEVENTO 76

CASERTA 221

SALERNO 341

altro/in fase di verifica 175

