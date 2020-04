Condividi su

Sondaggi Ipsos: 80% italiani chiede di non abbassare la guardia

La preoccupazione dei cittadini circa l’emergenza coronavirus rimane ancora molto alta. Lo si evince dai dati rilevati da Ipsos nei suoi sondaggi per Di Martedì, andati in onda il 7 aprile. Per l’80% degli italiani non è ancora arrivato il momento di allentare le regole imposte dal governo per contenere i contagi. Solo il 12% si schiera a favore di un alleggerimento delle restrizioni. Anche il ritorno al lavoro, per chi oggi è costretto a casa, è uno scenario lontano nel tempo. Per il 46% si potrà tornare a svolgere il proprio impiego in ufficio entro l’inizio dell’estate. Il 28% è più pessimista e vede un ritorno al lavoro solo dopo l’estate. Gli ottimisti sono una minoranza (17%): secondo loro sarà consentito di tornare al lavoro già alla fine di aprile. Ipotesi quest’ultima molto dubbia ma su cui fanno pressing gli imprenditori del Nord. Ieri Confindustria ha chiesto al governo di definire una roadmap per “una riapertura ordinata e in piena sicurezza del cuore del sistema economico del Paese” altrimenti nel “breve periodo il Paese rischia di spegnere definitivamente il proprio motore e ogni giorno che passa rappresenta un rischio in più di non riuscire più a rimetterlo in marcia”.

Nei suo sondaggi Ipsos ha chiesto agli italiani che cosa temono di più in questo momento. Il 49% ha paura che non si trovi la cura in tempi brevi, il 24% teme che la sua vita non sarà più la stessa di prima mentre il 20% è preoccupato di rimanere senza soldi.

Pochi giorni fa, il governatore di New York, Andrew Cuomo, riferendosi all’emergenza coronavirus che ha colpito duramente la Grande Mela, ha affermato che “Non c’è prezzo per una vita umana”. Il 90% degli intervistati da Ipsos concorda con le parole di Cuomo.

Infine l’ultima domanda riguarda la gestione dell’emergenza. Fino ad oggi, quale istituzione ha dato la migliore prova di sè? Qui gli italiani si dividono: il 29% ritiene che sia stata la regione Veneto quella che si è distinta in modo positivo in questa emergenza, il 27% indica il governo, il 21% la regione Lombardia e il 23% non si esprime. Per quanto riguarda i politici, il premier Conte viene considerato dal 44% degli italiani il politico che si è mosso meglio in questa fase. Staccattissimi tutti gli altri, con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, seconda con il 14%.

Sondaggi Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos per Itv Movie (trasmissione Di Martedì su La7) presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 600 interviste (su 8.533 contatti) mediante sistema Cati, il 6 aprile 2020.

