Condividi su

Zanzare coronavirus: rischio aumento contagi col caldo? Le analisi

Zanzare e Coronavirus: c’è un nesso? Molti utenti si pongono questa domanda, visto che la zanzara è un insetto che potrebbe trasmettere diverse malattie pericolose. Potrebbe fare altrettanto nel caso di Coronavirus? La risposta, diciamolo subito, è no. Non vi sono studi scientifici a riguardo, ma vi sono delle basi abbastanza solide che permettono di dare una risposta quasi certa a questa domanda. Anche perché a differenza della malaria o della febbre gialla, il Coronavirus è una malattia respiratoria che si trasmette principalmente tramite le goccioline di saliva che si espellono quando si parla, si tossisce o si starnutisce.

Zanzare coronavirus: la puntura degli insetti trasmette il contagio?

A dare un parere sulla questione anche i diversi esperti della materia: ecco una raccolta delle loro recenti dichiarazioni a proposito della possibilità di trasmissione del Coronavirus tramite la puntura di una zanzara, pericolo sempre più vicino visto l’arrivo della bella stagione.

L’opinione degli esperti: le parole di Guerra e Rezza

Il direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità Ranieri Guerra, ha affermato seccamente che le zanzare non sono capaci di trasmettere il Covid-19 da una persona all’altro. Il direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità Gianni Rezza ha dichiarato che, nonostante l’assenza di studi sperimentali, “probabilmente le zanzare non sono un veicolo per il contagio”. Il coronavirus che si è diffuso nel mondo è non dovrebbe trasmettersi per vettori, perché “sembra il classico virus respiratorio che si trasmette attraverso le goccioline di saliva”.

Ricoveri ospedalieri in calo: il quadro al 9 aprile

Zanzare Coronavirus: il parere del Ministero della Salute

Il concetto sopra espresso è stato ribadito anche dal Ministero della Salute, secondo il quale “il contagio può avvenire solamente attraverso la saliva o le secrezioni del naso”, confermando ulteriormente, come se ce ne fosse ancora il bisogno, la fondamentale importanza di lavarsi spesso e accuratamente le mani e di evitare di toccarsi il viso, soprattutto occhi e bocca.

Quando finirà l’epidemia in Italia? Nuove previsioni

Cosa dice Roberto Burioni

Anche il virologo del San Raffaele Roberto Burioni ha smentito la possibilità di trasmissione del contagio da Coronavirus da parte delle zanzare, che seppur restino animali pericolosissimi perché in grado di trasmettere diverse malattia, per il Covid-19 non dovrebbero esserci problemi. “Non dobbiamo immaginare una zanzara come una siringa che prende il sangue e lo immette in altre persone, per essere in condizioni di infettare al suo interno deve replicarsi l’agente patogeno e questo non succede in caso del coronavirus”. Questo significa che la zanzara non viene infettata e quindi non può contagiare altre persone.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it