Quando finisce il coronavirus in Italia: nuove previsioni pandemia

Quando finirà l’epidemia di Coronavirus in Italia? Ogni giorno i cittadini italiani confinati nelle loro case cercano risposte a questa domanda con l’auspicio che un esperto che ufficializzi una data da “tana liberi tutti”. Ebbene, questa data non ci sarà: il ritorno alla “normalità” sarà lento, graduale, parziale. Eppure questo ritorno ci sarà: sarà la fine di un incubo che per oltre due mesi ci ha costretto a seguire ogni giorno l’andamento di numeri che mai avremo voluto sentire: quello delle vittime e dei contagiati da un virus che ormai è espanso a livello globale e che avrà conseguenze serie per le economie di molti Paesi.

Quando finisce il Coronavirus in Italia: uno studio rivela la data

Secondo un ultimo studio condotto dall’Institute for Health metrics and evalation (Ihme) della School of Medicine dell’Università dello Stato di Washington datato 5 aprile e reso noto tre giorni dopo, l’Italia arriverà a zero morti per Coronavirus martedì 19 maggio: il numero totale dei decessi arriverà (in media) a 20.300 persone (o meglio, tra 19.533 e 21.185). La previsione è ovviamente suscettibile di variazioni, dipendenti prevalentemente da un mancato rispetto delle misure di contenimento e di distanziamento sociale o da un rimbalzo di contagiati. È quanto ha affermato anche Lorenzo Monasta, l’epidemiologo triestino che è anche la voce italiana dello studio. “La fine della pandemia da Covid-19, con zero decessi, è prevedibile in Italia il 19 maggio”. Il picco delle vittime è stato già superato e si è verificato lo scorso 27 marzo, quando si sono registrati 969 morti. In seguito, seppur a rilento, c’è stato un trend in calo, arrivato all’8 aprile con 542 decessi.

Ricoveri ospedalieri in calo: il quadro al 9 aprile

Numeri previsti contro numero effettivi

Il “buco” di questo studio, però, sta proprio nelle previsioni dei decessi: la stima era di 699 casi lo scorso lunedì (sono stati 636) e 474 per mercoledì 8 aprile (sono stati 542). Ovviamente non ci troviamo di fronte a una palla di vetro e le previsioni sono da considerare approssimativamente, visto che comunque il trend è confermato. Il trend dei decessi, secondo lo studio, continuerà a diminuire: e così per venerdì 10 aprile si prevedono 338 morti, mentre per domenica 12 aprile (giorno di Pasqua) i decessi sono stimati a 257. Per arrivare a doppia cifra bisognerà attendere un’altra settimana: domenica 19 aprile la stima racconta di 90 decessi, mentre dovrebbero scendere a 8 il 3 maggio per poi azzerarsi completamente martedì 19 maggio.

Coronavirus in Italia: picco e giorno quota zero per regione

Lo studio ha poi analizzato ogni singola Regione, visti anche i differenti numeri ripartiti su tutto il territorio nazionale. Lo studio ha individuato due picchi in Lombardia, il 21 marzo e il 28 marzo (con rispettivamente 546 e 542 decessi). Anche qui le stime sono state errate: per il 7 aprile, infatti, la previsione contava 210 morti in Regione, quando invece sono stati 282. Per la ricerca, il 30 aprile dovrebbero esserci 0 morti. In Emilia Romagna di picco ce n’è stato uno: è stato il 20 marzo (109 decessi), mentre il giorno X dovrebbe essere il 25 aprile, una data che, se le previsioni si realizzassero, sarebbe fortemente e doppiamente simbolica per la Regione. Il picco in Veneto c’è stato più tardi (il 31 marzo, 64 morti), mentre il giorno dei zero decessi dovrebbe essere il 9 maggio. Anche in Piemonte il picco è già stato superato il 27 marzo (120 morti) e il termine ultimo dei zero decessi potrebbe arrivare il 28 aprile. Picco anticipato per la Toscana (21 marzo, 25 decessi), ma raddoppiato il 3 aprile (22 vittime): ampiamente errata però la previsione dei decessi al 7 aprile, 4 vittime contro le effettive 19.

Nelle Marche il picco è stato il 25 marzo (56 vittime), e il dato previsionale del 7 aprile è stato rispettato (18 morti). Il giorno della tanto auspicata quota zero dovrebbe cadere il 24 aprile. In Liguria il picco è arrivato il 27 marzo, quota 0 potrebbe arrivare il 19 aprile, anche se in questa Regione c’è da registrare un ulteriore sfasamento tra vittime previste (11) e reali (25) al 7 aprile. Anche in Lazio la quota zero dovrebbe essere raggiunta il 24 aprile, mentre in Campania il giorno X dovrebbe arrivare prima, il 19. La Calabria ha raggiunto il picco proprio il 7 aprile, mentre per la Puglia l’apice dovrebbe essere raggiunto il 16 aprile: proprio la Puglia dovrebbe essere la regione a giungere a quota zero il 19 maggio.

Coronavirus in Italia: “Mantenere misure di contenimento fino a metà maggio”

Per il professor Monasta bisognerebbe mantenere le misure di contenimento in Italia almeno fino a metà maggio affinché i dati previsti dallo studio si possano avvicinare quanto più alla realtà. Una decisione di questo genere, seppur osteggiata, “eviterebbe il rischio di una ripresa dei contagi e di un rinvio di quota zero di qualche settimana”.

