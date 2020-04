Secondo l’80% dei cittadini in questo momento è prioritario effettuare investimenti straordinari per la sanità pubblica. I dati dei sondaggi Demopolis

Sondaggi Demopolis: per gli italiani la priorità è la tenuta del sistema sanitario

La preoccupazione per la diffusione del coronavirus interessa nove italiani su dieci. Il numero di chi ha paura di essere contagiato dal virus è cresciuta dal 19 marzo ad oggi di altri cinque punti percentuali. A sostenerlo sono i sondaggi dell’Istituto Demopolis per il Tg3 Notte. “Gli italiani – ha spiegato il direttore di Demopolis Pietro Vento – manifestano preoccupazione per la diffusione del contagio, ma cominciano anche, con timore, a cercare di capire che cosa accadrà nei prossimi mesi, sul piano economico e sociale”

Sondaggi Demopolis: coronavirus, le misure approvate dagli italiani

Le misure messe in campo dall’esecutivo per contrastare l’avanzata del coronavirus vengono approvate dalla maggioranza degli italiani. Tra le misure più apprezzate ci sono: il blocco degli spostamenti da un Comune all’altro (90%), la limitazione alle uscite di casa (85%) e la chiusura delle attività produttive e commerciali non essenziali (81%).

Le previsioni economiche del Paese a causa del coronavirus sono pessime. L’ultima stima è a cura di Goldman Sachs. Secondo gli analisti dell’istituto bancario, il Pil dell’Italia quest’anno scenderà a -11,6% a causa dell’emergenza coronavirus con un rimbalzo positivo l’anno prossimo del 7,9%. Nonostante le previsioni fosche sull’economia del nostro Paese, la maggioranza degli italiani è più preoccupata per la tenuta del sistema sanitario. Secondo l’80% dei cittadini in questo momento è prioritario effettuare investimenti straordinari per la sanità pubblica. Dopo di che saranno necessarie misure di sostegno alle famiglie in difficoltà e al tessuto produttivo (67%).

Sondaggi Demopolis: nota metodologica

L’indagine è stata realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, per il tg3 Rai su un campione stratificato di 1.500 intervistati, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne il 30-31/3/2020. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.

