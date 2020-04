Condividi su

Coronavirus Sardegna: ultime notizie bollettino e contagi-morti al 9 aprile

La curva epidemiologica del covid-19 continua ad appiattirsi e aumentano i segnali incoraggianti. Entrata in una fase di plateau – dove c’è una stabilizzazione che precede l’inizo della discesa -, la curva mostra i primi segnali di regressione e, contestualmente, aumenta il dibattito sulla “fase 2”. Ricordiamo che secondo il bollettino offerto dalla protezione civile alle ore 18:00h dell’8 aprile, si registravano 3.836 nuovi casi positivi 542 deceduti e 2.099 guariti. Proprio il numero dei guariti in un giorno è il più alto dall’inizio dell’epidemia da covid-19 in Italia. Anche in virtù di questo record di guariti si registra l’ennesimo calo di ospedalizzazioni totali. Anche la percentuale di tamponi effettuati su quelli totali scende a picco e tocca il 7,4%: un risultato di questo genere non si vedeva dal 27 febbraio. C’è da segnalare che alcune hanno cominciato ad adottare tattiche di prove a tappeto, includendo anche soggetti che presentano solo uno dei tre sintomi più comuni del covid-19.

Clicca qui per la nostra pagina speciale dedicata alle statistiche sull’epidemia da covid-19 in Italia

Vediamo qui, nel dettaglio, i dati della Regione Sardegna. L’Isola registra una variazione percentuale abbastanza alta rispetto alla media nazionale. Tuttavia, in numeri assoluti, la Sardegna non presenta grandi criticità. Preoccupa la provincia di Sassari che, con 654 contagi, incide per i 2/3 sulla curva epidemiologica della Regione. Proprio Sassari fa registrare il maggior incremento percentuale di casi totali (+5,48%).

I dati qui presentati sono aggiornati alle ore 18:00h dell’8 aprile.

SARDEGNA 975 +4,28% Sassari 654 +5,48% Cagliari 151 +2,03% Sud Sardegna 74 0,00% Nuoro 67 +3,08% Oristano 29 +3,57%

Coronavirus in Sardegna: tutti i dati della protezione civile aggiornati al tardo pomeriggio dell’8 aprile

Andando a vedere nel dettaglio la tabella offerta dalla Protezione Civile, si può osservare come la situazione sia ancora sotto controllo. Sono solo 143 gli ospedalizzati su un totale di 840 casi attivi. I nuovi positivi sono stati appena 40 in tutta la Regione: nonostante pesino abbastanza sull’incremento percentuale dei casi totali, la curva del covid-19 in Sardegna non desta particolari preoccupazioni.

Ricoverati con sintomi 112 Terapia intensiva 31 Totale ospedalizzati 143 Isolamento domiciliare 697 Totale positivi 840 Variazione totale positivi 19 Nuovi positivi 40 Dimessi/Guariti 76 Deceduti 59 Totale casi 975 Tamponi 8.493

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it