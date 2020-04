Condividi su

Vaccino coronavirus: sarà pronto prima dell’estate?

La corsa per la realizzazione di un vaccino contro il coronavirus è scattata da tempo. Già a fine febbraio, Moderna Inc. aveva spedito il primo lotto sperimentale di vaccino a mRna-1273 al Centro di ricerca sui vaccini Niaid, con a capo il celebre immunologo americano Anthony Fauci, ora addirittura sotto scorta a causa di minacce da parte di estremisti di destra.

La molecola mRna, responsabile del trasferimento delle informazioni genetiche nelle cellule per stimolarne la risposta immunitaria, è stata inoculata in via sperimentale a Jennifer Haller, una donna sana di 43 anni di Seattle, lo scorso 16 marzo.

La novità di queste ore è che agli inizi della prossima settimana la donna sarà sottoposta a un richiamo dello stesso vaccino anti-coronavirus, la cui notizia verrà probabilmente ufficializzata con la conferenza stampa di Moderna Inc. prevista per il prossimo 15 aprile.

Con questa seconda inoculazione scatta la seconda fase della sperimentazione, una vera e propria corsa contro il tempo che Moderna Inc. dovrà fare contro la concorrenza per poter essere la prima società al mondo ad aver creato un vaccino contro il coronavirus.

In questa seconda fase sperimentale, l’attenzione verrà posta sull’eventuale formazione delle immunoglobuline IGG che sono a tutti gli effetti un indicatore dello sviluppo di una forma di immunità al coronavirus.

Le immunoglobuline IGG hanno un tempo di gestazione di un paio di settimane, perciò la verifica dei dati sperimentali non potrà essere svolta prima della fine di aprile, sempre ammesso che il richiamo sia fatto, stante alle indiscrezioni, tra lunedì 13 e martedì 14.

Ciò significa che, qualora siano rispettati i tempi previsti e le risposte dell’organismo al vaccino diano segni positivi (attraverso lo sviluppo delle immunoglobuline IGG), potremmo disporre di un vaccino contro il coronavirus già tra maggio e giugno.

Ciò sarebbe importante soprattutto per il personale medico-sanitario, tra i più esposti al contagio, che potrebbe contare sulla protezione di un vaccino anti-coronavirus che, seppur ancora in fase di sperimentazione, avrebbe superato i test più significativi. Il che significherebbe ridurre significativamente il tempo dei due anni solitamente previsti tra la creazione di un vaccino, la sua sperimentazione, l’approvazione da parte dell’OMS e la sua diffusione.

Vaccino coronavirus: la corsa al vaccino “di Bill Gates”

Oltre a Moderna Inc. e al team di ricercatori coordinato da Louis D. Falo e Andrea Gambotto dell’University of Pittsburgh School of Medicine, che avrebbero realizzato il vaccino PittCoVacc, anche Inovio è al lavoro per la sperimentazione del vaccino contro il coronavirus.

Grazie al via libera della Food and Drug Administration, l’azienda americana ha annunciato l’inizio della sua fase di sperimentazione sull’uomo, a seguito dei risultati “promettenti” – come sono stati definiti dai ricercatori – dei test sugli animali.

Il vaccino Ino-4800. ribattezzato “di Bill Gates” a causa del contributo economico rilevante dato dal magnate dell’informatica.è stato somministrato a ben 40 volontari adulti sani lo scorso 6 aprile ed ora si attende anche in questo caso il richiamo dopo quattro settimane, dunque i primi giorni di maggio.

Entro la fine dell’estate, Inovio prevede la pubblicazione dei dati sulle risposte immunitarie dei soggetti ai quali sarà somministrato il vaccino anti-coronavirus.

In caso di esisti positivi, l’azienda fa sapere di poter disporre di un milione di dosi di vaccino contro il coronavirus entro la fine del 2020.

I farmaci utilizzati contro il coronavirus

In attesa che sia pronto un vaccino contro il coronavirus, attualmente sono in funzione due farmaci per contrastare le due fasi della malattia, uno ad azione antivirale e l’altro tanto antivirale quanto antiinfiammatoria.

Infatti, in una prima fase virale il coronavirus penetra nell’organismo (virosi) ed è necessario arrestarne la potenza, attraverso l’ivermectina che ha una funzione propriamente antivirale.

Nella seconda fase, invece, si scatena una vera e propria reazione auto-immune da parte dei soggetti infetti, attraverso una tempesta di interleuchine 1 e 6 che provocano una grave infiammazione nell’organismo, soprattutto a carico degli alveoli polmonari, i quali, compromessi dall’infiammazione, vengono limitati nella loro funzione, ostacolando così la normale respirazione.

In questa seconda fase, è necessario agire attraverso l’Idrossiclorochina che ha una funzione sia antivirale che antinfiammatoria. Questa molecola arresta l’attività specifica delle interleuchine 1 e 6, che sono responsabili del blocco dell’azione degli alveoli polmonari, andando a compromettere la capacità respiratoria dei pazienti affetti dal coronavirus.

Nel frattempo, si fa sempre più larga tra le autorità sanitarie la convinzione dell’importanza dell’uso delle mascherine come azione profilattica e di una diffusione della somministrazione a tappeto di tamponi, così come fatto in Corea del Sud e in Veneto, come misura di prevenzione e monitoraggio degli asintomatici positivi che rappresentano il principale ostacolo alla lotta contro la diffusione della pandemia di coronavirus.

In attesa che sia disponibile un vaccino per il coronavirus e nella speranza che possa essere realizzato nel giro di pochi mesi, al momento la somministrazione diffusa di tamponi come misura preventiva rappresenta la strategia più efficace.

