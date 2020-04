Condividi su

Come sta Boris Johnson col coronavirus e condizioni di salute

Il primo ministro britannico Boris Johnson è uscito dalla terapia intensiva: alcuni giorni fa si era reso necessario il ricovero per l’aggravarsi delle sue condizioni; un paio di settimane fa aveva scoperto di aver contratto il nuovo coronavirus.

Quali imprese riapriranno per prime dal 14 aprile e codici ateco

Boris Johnson: ricovero dopo peggioramento condizioni

Il primo ministro britannico Boris Johnson era risultato positivo al coronavirus un paio di settimane fa: era stato lui stesso a renderlo noto con un tweet. Da quel momento in poi si era sottoposto ad auto-isolamento. In seguito al peggioramento delle sue condizioni, con tosse e febbre persistenti, lunedì 6 aprile 2020, proprio durante lo “storico” discorso della Regina Elisabetta alla nazione, Johnson stato ricoverato in terapia intensiva al St. Thomas’ Hospital di Londra, istituto sanitario a ottocento metri dal suo ufficio di Downing Street. Per il disbrigo degli affari correnti più urgenti in quel momento aveva preso il suo posto il ministro degli Esteri Dominic Raab.

Naspi 2020: nuovi termini domanda Inps, ecco cosa cambia

Ad attenderlo un lungo periodo di recupero

D’altra parte, le condizioni di Johnson sono apparse stabili per tutta la permanenza nel reparto: pare non sia stato necessario ricorrere a ventilatori o a supporti respiratori invasivi, insomma, anche se ha avuto bisogno della somministrazione di ossigeno, ha sempre respirato in autonomia. Nel tardo pomeriggio di Ieri, 9 aprile 2020, ha lasciato la terapia intensiva.

Ora lo aspetta un periodo di riposo e di recupero, con tutta probabilità lungo visto che non sembra essere ancora guarito, in un reparto ordinario della sezione malattie polmonari del St. Thomas’. Non sembra comunque che Boris Johnson abbia sviluppato una qualche forma di polmonite, per cui si ritiene improbabile che le sue condizioni si aggravino nuovamente, tra l’altro, i suoi collaboratori hanno definito “ottimo” il suo umore.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it