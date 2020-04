I nuovi contagi per abitante provincia per proviincia nell’ultima settimana. Bene Bergamo, rimangono molti i nuovi casi nel cremonese e nel verbano

Nuovi contagi, quali province stanno contribuendo all’aumento dei casi

Siamo ormai a quasi un mese di lockdown a causa della pandemia di coronavirus, e a più di un mese considerando la Lombardia e alcune aree di Veneto ed Emilia Romagna. E dobbiamo registrare ancora tra 3 e 4 mila nuovi casi di contagio ogni giorno.

I numeri sul calo dei ricoveri, soprattutto in terapia intensiva, sono confortanti, e dobbiamo immaginare che l’aumento dei contagi sia dovuto soprattutto alla crescita dei test verso persone meno gravi, che prima non venivano controllate. C’è quindi alla base anche una ricerca più attiva dei malati, ad esempio tra i medici e il personale sanitario.

Ma quali sono le province che stanno avendo anche oggi dei nuovi casi? Sulla nostra infografica si può selezionare una o più regione e osservare il numero di nuovi contagi per 10 mila abitanti.

Quello che emerge è che vi è una sostanziale omogeneizzazione a livello geografico.

Nuovi contagi in picco a Bergamo, continuano a Cremona

Per esempio nella regione più colpita, la Lombardia, la provincia di Bergamo, a lungo quella con più nuovi casi in senso sia assoluto che per abitante, ora presenta meno contagi per abitante di quasi tutte le altre province della regione, solo uno ieri contro 1,87 nel cremonese e 1,68 a Brescia. Milano è la prima in valore assoluto, e di molto, ma solo sesta in senso relativo.

Preoccupa invece il Piemonte. Nel Verbano, dove finora vi erano stati meno casi, i giorni scorsi si sono visti 3,47 contagi per 10 mila abitanti il 9 e 5,62 l’8 aprile.

In Emilia Romagna è Reggio Emilia che è risultata quasi sempre in testa, con più di 2,5 casi per 10 mila abitanti negli ultimi due giorni. C’è più equilibrio in Veneto dove in effetti i contagi crescono meno.

Al Centro Sud i nuovi malati sono meno così come quelli totali, anche se in piccole province, come Rieti, ci sono stati exploit di un giorno dovuti forse a tamponi in ritardo accumulatosi e rilasciati in una volta sola. Sembra essersi ridimensionato il focolaio di Enna in Sicilia, e solo Pescara supera la soglia di un nuovo contagio per 10 mila abitanti.

Una buona notizia, sperando ne seguano altre.

