Condividi su

Brews Brothers: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

Oggi, 10 aprile 2020, il catalogo di Netflix si è arricchito con una nuova serie tv appartenente al genere comedy: stiamo parlando di Brews Brothers. Lo show nasce da un’idea di Greg e Jeff Schaffer e la prima stagione si comporrà di solo 8 episodi. Il titolo sarà disponibile in tutti i Paesi in cui è presente il servizio; basterà collegarsi a Netflix e selezionarlo dal catalogo.

Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita: per poter accedere alla piattaforma sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e scoprire i nomi degli attori che andranno a comporre il cast dello show abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer: lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Brews Brothers | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Brews Brothers: la trama

La trama dello show, come suggerisce il nome, ruota intorno le vicende di due fratelli: Wilhelm e Adam Rodman, i quali gestiscono insieme un birrificio. Nonostante il legame di sangue, i due ragazzi non potrebbero essere più diversi e per evitare che l’azienda fallisca dovranno imparare ad allentare le proprie divergenze e fare squadra in tempi di difficoltà. L’unico punto in comune fra i due è appunto il talento nella produzione della birra e i fratelli dovranno partire da qui per rimettere in sesto l’attività, lasciandosi alle spalle le solite bravate da ragazzini.

Space Force: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Brews Brothers e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Alan Aisenberg veste i panni di Wilhelm Rodman; Mike Castle nel ruolo di Adam Rodman; Carmen Flood è Sarah; Marques Ray interpreta Chuy; Zach Reino veste i panni di Elvis; Inanna Sarkis nel ruolo di Becky.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it