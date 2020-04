Condividi su

After Life 2: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

Il 26 aprile 2020 arriva su Netflix la seconda stagione di una serie tv di successo appartenente al genere comedy: stiamo parlando di After Life. Lo show nasce da un’idea di Ricky Gervais e il nuovo ciclo di episodi conta 6 puntate dalla durata di 30 minuti ciascuna mantenendo il format del capitolo precedente. Secondo quanto riportato da Deadline, inoltre, il responsabile delle produzioni originali Netflix, Ted Sarandos, ha voluto esprimere a nome dell’azienda il proprio entusiasmo a proposito del progetto; di seguito le parole ufficiali:

“After Life ha fatto ridere e piangere il pubblico in tutto il mondo. Siamo, quindi, molto felici di annunciare che Ricky Gervais tornerà con una seconda stagione su Netflix. Siamo davvero orgogliosi di ospitare le brillanti stand up comedy, i film e le serie di Ricky. E ci uniamo alla gioia dei fan per questo ultimo successo.“

L’appuntamento per i fan della serie è dunque fissato per il 26 aprile di quest’anno; ricordiamo al momento che Netflix non offre più agli utenti la possibilità di iscriversi alla piattaforma tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al sito.

In attesa del debutto della seconda stagione di After Life, possiamo dare un’occhiata a quella che sarà la trama degli episodi inediti, ma prima abbiamo la possibilità di prendere visione del trailer del nuovo capitolo dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

After Life | Season 2 Official Trailer | Netflix

After Life 2: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di Tony, un uomo che rappresenta l’immagine della vita perfetta; le cose tuttavia cambiano quando la moglie Lisa muore improvvisamente. L’uomo ne esce così distrutto da avere pensieri morbosi riguardo al suicidio e decide di vivere agendo senza porre filtri tra ciò che pensa e ciò che dice. Nonostante il cinismo si accorgerà che “fare il cattivo” è molto più difficile nei confronti di chi lo ama e vuole salvare l’uomo che era. Nella nuova stagione vedremo Tony con tutte le intenzioni di voltare pagina, cercando di approfondire i rapporti che ha creato nel corso del primo capitolo; in particolare nei confronti di un’infermiera e di un’amica nel mondo della prostituzione.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di After Life e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Ricky Gervais veste i panni di Tony Johnson; Tom Basden nel ruolo di Matt; Tony Way è Lenny; Diane Morgan interpreta Kath; Mandeep Dhillon veste i panni di Sandy; Ashley Jensen nel ruolo di Emma; David Bradley è Ray Johnson; Kerry Godliman interpreta Lisa Johnson; Roisin Conaty veste i panni di Daphne.

