Condividi su

Coronavirus Campania: la situazione aggiornata all’11 aprile

In prossimità della Pasqua, il governo guidato da Giuseppe Conte ha deciso di fare un primo, piccolo passo verso la riapertura del Paese. Nell’ultima conferenza stampa ha infatti annunciato la riapertura di alcune attività (tra queste, librerie e cartolerie). I dati che arrivano dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile mostrano un notevole incremento dei tamponi effettuati e un alleggerimento lento, ma costante, dei reparti di terapia intensiva.

Clicca qui per la nostra pagina speciale dedicata alle statistiche sull’epidemia da covid-19 in Italia

I dati incoraggianti della Campania

Una delle Regioni che sta affrontando al meglio l’emergenza è sicuramente la Campania. La Regione guidata dal governatore Vincenzo De Luca (ex sindaco di Salerno), nonostante l’alta densità di popolazione e i maggiori rischi ad essa connessi, riesce a tenere sotto controllo l’epidemia. Nella giornata di ieri, 11 aprile, Sono stati certificati solo 75 casi in più su tutto il territorio (a fronte di poco più di 2.000 tamponi effettuati). In termini percentuali, solo il 3,7% dei tamponi (ovvero 1 su 27) è risultato positivo. Non era mai stata toccata una percentuale così bassa dall’inizio dell’emergenza. Altro dato che fa ben sperare riguarda la percentuale di posti letto occupati in terapia intensiva. La Campania è tra le Regioni con la percentuale più bassa di letti occupati (solo il 17%). In termini assoluti, parliamo di 85 persone in terapia intensiva su un totale di poco più di 500 posti letto.

La variazione totale dei positivi è di +39 casi (che corrisponde un incremento di casi positivi di circa l’1%, inferiore all’incremento percentuale del dato nazionale).

ricoverati con sintomi 582 terapia intensiva 85 totale ospedalizzati 667 isolamento domiciliare 2.335 totale positivi 3.002 variazione totale positivi 39 nuovi positivi 75 dimessi guariti 277 deceduti 238 totale casi 3.517 tamponi 33.781

Emergenza Coronavirus in Campania: le variazioni provincia per provincia

La variazione percentuale dei casi totali in Campania supera di poco il 2%. La sola provincia di Napoli vede più del 50% dei contagi totali in Regione. Il maggior incremento in termini percentuale viene da Salerno, che arriva a 533 casi (con incremento percentuale dei casi totali del +3,90%).

Campania 3.517 +2,18% Napoli 1.809 +2,09% Salerno 533 +3,90% Avellino 399 +0,50% Caserta 368 +2,51% Benevento 152 +2,01% In fase di definizione/aggiornamento 256

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it