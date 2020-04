Cosa fare a Pasquetta 2020? Quest’anno tutta Italia dovrà passare la festività in casa per via dell’emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus

Cosa fare a Pasquetta 2020 in casa durante la quarantena

Cosa fare a Pasquetta 2020? Quest’anno tutta Italia dovrà passare la festività in casa per via dell’emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus. Quali sono le alternative alla solita gita fuori porta?

Cosa fare a Pasquetta ai tempi dell’emergenza coronavirus

Oggi, 13 aprile 2020, ricorre Pasquetta o meglio il Lunedì dell’Angelo. Tale festività cristiana ricorda la visita di un angelo, appunto, a Maria di Magdala e Salomè: le donne si erano recate al Sepolcro di Gesù Cristo, il giorno dopo la sua crocifissione, trovandolo aperto. “Non è qui! È risorto come aveva detto. Ora andate ad annunciarlo agli Apostoli” le parole che l’angelo rivolse alle donne.

Tuttavia, alla ricorrenza religiosa orma da tempo si è sovrapposta anche l’usanza ben più profana di dedicare il giorno successivo alla Pasqua a gite fuori porta, grigliate, pic-nic grazie anche al fatto che le festività pasquali ricadono più o meno all’inizio della primavera e, quindi, in corrispondenza delle prima belle giornate dopo la stagione invernale. Una tradizione che, però, quest’anno non potrà essere osservata visto il vigente divieto di spostarsi dal proprio domicilio, se non per gravi e comprovate esigenze, a causa delle misure di contenimento imposte dall’epidemia di nuovo coronavirus.

La quotidianità della quarantena

Cosa fare a Pasquetta – Ormai dopo un mese e più di quarantena, molti italiani sono riusciti a crearsi una nuova quotidianità, nell’attesa di poter ritornare alla vita normale, per così dire. Quindi, anche Pasquetta, visto che si sarà costretti in casa proprio come gli altri giorni, molti continueranno nelle consuete attività da lockdown: ci si muoverà tra serie tv e libri, tra la tavola e l’allenamento.

Certo le famiglie che possiedono un balcone, un terrazzo o magari un giardino possono spostare queste attività all’esterno, per così dire: volendo in questi casi si può arrivare a fare anche una grigliata o un pic nic, naturalmente in piccolo, contattando amici e parenti tramite video chat. Chi non è così fortunato si dovrà accontentare di programmare il prossimo viaggio o la prossima fuga dalla città: ma quale momento migliore per visitare, seppur solo virtualmente, un museo?

