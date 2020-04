Condividi su

Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 13 aprile 2020

Diamo puntualmente conto dei sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. Lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Così ognuno può verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da una rilevazione all’altra.

In questa rubrica ogni settimana cerchiamo di tracciare l’andamento dei sondaggi elettorali che si distaccano dagli altri per vedere successivamente chi ci ha visto giusto e anche per cercare di comprendere quali istituti fiutano, prima degli altri, i cambiamenti di umore dell’elettorato.

Sondaggi elettorali, EMG sempre la più generosa con Italia Viva

L’abbiamo fatto notare più volte, ma non ha mai “vinto” la palma di minority report maggiore, palma che invece merita per la persistenza nella stima fuori dal coro. Si tratta di EMG che anche in un momento di appannamento per Italia Viva continua a stimarla al 5%. Da tantissime settimane ormai. Al contrario degli altri istituti che mediamente la pongono al 3,5%, con Ixè che addirittura la dà al 2%. Sono oscillazioni enormi per un partito di queste dimensioni.

Sempre nella maggioranza vi è più concordia tra i sondaggi elettorali riguardo il livello del PD, che passa dal 20,1% di Swg al 22,6% di Ixè. Sono discrepanze non troppo grosse per chi è sopra il 20%.

Non sono enormi neanche quelle che riguardano il Movimento 5 Stelle, dato in leggero recupero. Se il Termometro Politico lo dà al 13,8%, Ixè lo pone al 16%, che da tempo non raggiungeva

I minority report sui partiti di opposizione

È diversa la storia se si passa alla Lega. Nonostante continui a calare lentamente rimangono piuttosto grosse le oscillazioni tra gli istituti sulla sua percentuale. Da un lato vi sono il Termometro Politico e Swg che la danno al 30,8% e 30,7%, dall’altro Ixè che la stima solo al 26%. Una discrepanza, del 4,8% tra i due estremi, ancora piuttosto ampia

Si torna a differenze minori con Fratelli d’Italia, che ormai si è assestata su valori da record per la sua storia. In questo caso si oscilla tra il 12% di Swg e il 14,5% di Tecnè.

Forza Italia, infine, è da mesi piuttosto stabile, e le oscillazioni dei sondaggi elettorali su di esso, una volta più ampie, si son ridotte, anche se rimangono più larghe di quelle che riguardano Fratelli d’Italia. Dal 5,2% di Swg si passa al 7,5% di Ixè

