Pechino Express 2020: anticipazioni finale vincitori stasera 14 aprile

È giunto il momento della resa dei conti per gli agguerriti concorrenti di Pechino Express 2020. Lo spassoso adventure game, in onda oggi 14 aprile dalle 21:20 su Rai 2, approda al suo ultimo appuntamento in cui verrà decretato il vincitore ufficiale di questo incredibile viaggio fatto di difficili prove da superare, tradizioni diverse da quelle occidentali e affascinanti usanze.

Mettetevi comodi quindi e godetevi la finale del programma che giunge in un periodo così difficile per il nostro Paese, duramente colpito dal Coronavirus, in cui distrarsi e trascorrere del tempo in allegria è di fondamentale importanza. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Pechino Express!

La prima serata del martedì si apre all’insegna del buonumore con la finale dell’adventure game per eccellenza. Tanti sono stati i momenti di grande emozione e tensione che hanno caratterizzato la precedente puntata del programma che si è svolta in Corea. Durante la nona tappa i concorrenti hanno dovuto affrontare difficili prove e gustare dei vermi marini tipici del posto. Inoltre la settimana scorsa si è conclusa l’esperienza del reality show per Max e Marco che hanno così perso la possibilità di salire sul podio di Pechino Express. Tra poche ore quindi scopriremo chi tra i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni) vincerà l’ottava edizione del programma che gira il mondo.

I fortunati viaggiatori questa volta saranno alle prese con sfide di canto e ballo sulle note di Gangnam Style e dei brani della famosa band BTS. Non mancherà poi la sfida culinaria e tante indimenticabili esperienze. Il promo dell’ultimo appuntamento termina con Costantino della Gherardesca che esclama “siete i vincitori di Pechino Express”. Questa frase è stata considerata da alcuni uno spoiler involontario che farebbe pensare al trionfo dei Wedding Planner. Il presentatore infatti ha adoperato il termine vincitori anziché vincitrici e dato che l’unica coppia formata da un uomo e una donna è quella degli organizzatori di matrimonio sarebbero loro ad aver conquistato il primo posto. Tuttavia questa è solo una supposizione e bisognerà attendere stasera per scoprire la verità.

