Sondaggi politici Piepoli: coronavirus, Ue a rischio per 2 italiani su 3

L’Unione Europea che è sopravvissuta alla crisi economica del 2008, all’emergenza migratoria degli anni ’10 e ai partiti sovranisti nati come funghi negli ultimi anni, potrebbe venir distrutta dal coronavirus. Ad esserne convinto è il 71% degli italiani secondo i sondaggi politici dell’Istituto Piepoli per il talkshow di Rai2, Povera Patria. Sullo sfondo ci sono gli scontri tra Paesi del Sud e del Nord Europa su come affrontare la crisi sanitaria e quella economica causate dalla pandemia. Il 27 aprile il Consiglio europeo si riunirà per discutere e definire un piano d’azione comune per fronteggiare l’emergenza coronavirus. L’appuntamento viene già definito dagli addetti ai lavori come l’ultima chiamata per l’Ue.

Il premier Conte ha già fatto sapere che se non arriverà dall’Europa una risposta forte “l’Italia è pronta far da sola”. Intanto il governo ha prolungato il lockdown al 3 aprile, allentando alcune restrizioni solo per determinate attività. Secondo i sondaggi politici Piepoli, i provvedimenti presi in questo frangente dall’esecutivo vengono giudicati giusti dalla quasi totalità degli italiani (90%) mentre il 6% li considera esagerati.

Eppure l’alta fiducia di cui gode il governo in questo momento non allontana le voci di un possibile esecutivo di ricostruzione nazionale guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi. Questo scenario trova favorevole quasi un italiano su due. Poco più di un intervistato su tre boccia invece questa eventualità.

Sondaggi politici Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 9 al 10 aprile. Campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Interviste complete metodologia C.A.T.I.: 258 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 247 totale complete: 505 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 6.342 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 6.847. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 505 ± 4.3%. Metodo raccolta delle informazioni: metodologia mista C.A.T.I./C.A.W.I.

