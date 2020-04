Come fare la domanda del reddito di cittadinanza con l’Isee corrente quando i Caf sono chiusi, come in questo momento di crisi sanitaria?

Reddito di cittadinanza e Isee corrente: come farlo coi Caf chiusi?

Probabilmente, finita l’emergenza Coronavirus, o perlomeno la fase 1 di questa inedita crisi sanitaria, in Italia ci saranno più persone a richiedere il reddito di cittadinanza. La crisi sanitaria avrà come diretta e rapida conseguenza una crisi economica importante, probabilmente ben peggiore di quella del decennio precedente. Molti hanno già perso il lavoro, altri lo perderanno a breve, perché con un’Italia ferma le aziende non possono compensare le uscite obbligate con le entrate. Ma come fare domanda di reddito di cittadinanza quando i Caf sono chiusi?

Reddito di cittadinanza e Isee corrente: Caf ancora operativi?

Innanzitutto bisogna precisare una cosa: non tutti i centri di assistenza fiscale sono chiusi, o meglio, sono aperti ma in modo diverso, continuando a restare operativi, pur lavorando da casa, rispettando così il distanziamento sociale, e sbrigando pratiche per clienti con cui sono contatti per mezzo posta elettronica, telefono o servizi di messaggistica istantanea. È possibile quindi rivolgersi ancora a quei Caf che hanno scelto di continuare a lavorare, anche se da remoto.

RdC e Isee corrente: come fare la domanda

Inoltre, già oggi chi ha maturato suo malgrado i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza perché ha perso il lavoro, può fare già domanda con l’Isee corrente, senza il bisogno di rivolgersi al Caf. Infatti, il soggetto diretto interessato può richiedere direttamente l’Isee corrente online, sul sito dell’Inps, a condizione che però sia in possesso del Pin Dispositivo. In caso non ce l’abbia ancora, potrà richiederlo sempre sul sito dell’Inps.

Una volta fatta richiesta dell’Isee corrente, sarà possibile fare domanda di Reddito di Cittadinanza sul portale dedicato: per accedere e presentare la richiesta, tuttavia, sarà necessario essere in possesso di identità digitale SPID.

