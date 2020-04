Condividi su

Coronavirus ultime notizie: nuovi contagi al minimo, l’analisi del 15 aprile

Coronavirus ultime notizie: i numeri e i dati diffusi dalla Protezione Civile ogni pomeriggio alle ore 18 sono un approssimativo indicatore di come sta andando il contagio in Italia. È stato notato da più parti, ad esempio, che subito dopo i giorni festivi, il numero dei casi positivi si riduce, per aumentare poi verso il fine settimana, in quanto probabilmente, nel weekend, si analizzano meno casi. Senza poi dimenticare il numero sottostimato di decessi (ne hanno parlato diversi sindaci) e di casi positivi e il problema dei tamponi: per alcuni è utile farli a tutti, per altri no, un po’ come per le mascherine, che non erano utili quando non ne avevamo e che adesso che le farmacie cominciano ad averle sono diventate utili da indossare, se non obbligatorie quando si esce e si frequentano luoghi chiusi o con persone. Restano poi alcune anomalie e contraddizioni con i dati di alcune Regioni (ad esempio, negli ultimi giorni non tornano i dati delle Marche).

Coronavirus ultime notizie: il bollettino aggiornato al 14 marzo 2020

Con tutti i suoi problemi, ripetiamo, il bollettino delle 18 diramato dalla Protezione Civile può essere un indicatore utile per dirci cosa sta accadendo nel Paese, giorno dopo giorno, se le misure di contenimento stanno funzionando e quanto è aggressivo e contagioso il virus.

Stando ai dati aggiornati a martedì 14 aprile, i casi totali ammontano a 162.488, con un incremento di 2.972 unità (+1,9% rispetto al giorno precedente). Gli attualmente positivi registrati hanno invece subito un incremento di 675 casi, il numero più basso dal 6 marzo (+0,7%) per un totale di 104.291 persone attualmente positive. Importante incremento del numero dei guariti (+4,8% in 24 ore, ovvero 1.695 persone in più, per un totale di 37.130 persone guarite). Purtroppo il dato dei decessi resta sempre elevato: 602 vittime individuate nelle ultime 24 ore, per un incremento del 2,9% e un totale di 21.607 persone decedute.

Sono in tutto 28.011 le persone attualmente ricoverate con sintomi, mentre continua a scendere il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (3.186, -2,3%) e aumenta dell’1,1% il dato delle persone in isolamento domiciliare (73.094).

Coronavirus ultime notizie: l’analisi sui dati

Nella scorsa settimana sono stati eseguiti il 33% in più di tamponi, che ha portato al rilevamento del 12% in meno di nuovi casi totali, con un rapporto (media settimanale) sceso all’8,4% (dal 12,7%) tra tamponi effettuati e percentuale di positivi. Va però precisato che il numero dei tamponi eseguiti non corrisponde al numero di nuove persone sottoposte a tampone, perciò la percentuale dei casi positivi sui tamponi non può fornire alcuna indicazione in merito alla diffusione reale del contagio. Anche il dato relativo alla media settimanale risulta così più indicativo e approssimativo che effettivo. Inoltre c’è da dire che il numero dei tamponi effettuati è sceso di molto da sabato 11 aprile, con variazione dei casi positivi più o meno stabile, fatta eccezione per la giornata di ieri dove il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è salito all’11,1% (dall’8,6% del giorno prima).

