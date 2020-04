Condividi su

Coronavirus ultime notizie: 90% italiani non contagiato. L’allarme Iss

Coronavirus ultime notizie: aumentano i casi positivi nel nostro Paese, ma a fronte di un numero record di tamponi effettuati. Si riducono i pazienti ospedalizzati, con 143 pazienti in meno nelle terapie intensive e 750 ricoverati in meno nei reparti ordinari. Tre casi positivi su quattro sono in isolamento domiciliare, mentre la percentuale di test positivi scende al 6,2% (-2,3% rispetto alla scorsa settimana). In Italia è stato sottoposto a tampone quasi il 2% della popolazione, in base a criteri clinici e non statistici per il momento. In ogni caso, stando ai primi risultati, il 90% degli italiani non è stato contagiato, pertanto parlare di patentino di immunità a oggi è inutile. È quanto ha riferito il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro.

Il bollettino aggiornato al 16 aprile 2020

Coronavirus ultime notizie: continua il trend discendente

Brusaferro ha confermato il trend che si sta registrando negli ultimi giorni: “Siamo in un trend discendente, con le curve dei contagiati, ricoverati e deceduti che hanno come sappiamo uno sfalsamento temporale”. In un Paese dove si parla ormai di riaperture, anche e soprattutto nelle Regioni più colpite dall’epidemia, il presidente dell’Iss fa sapere che il comitato tecnico-scientifico sta attualmente valutando l’impatto delle misure di contenimento, prendendo sempre in considerazione che “il faro guida per noi è fare in modo che l’R con zero rimanga sotto l’1, altrimenti avremo una ripartenza della curva epidemica”.

Questo significherebbe prolungare o rafforzare ulteriormente le misure di quarantena, con notevoli conseguenze drammatiche sulla ripartenza del Paese e quindi su una rapida ripresa dell’economia. Per questo affrettare i tempi potrebbe non portare a nulla di buono: serve cautela e soprattutto servono dati che dimostrino che il rischio di risalita del contagio o di una nuova improvvisa ondata siano nulli. Il trend in discesa visto negli ultimi giorni, comunque, fa ben sperare in un programma di riaperture che però si basi su un “mix di misure che consentano di lasciarne attive alcune e di toglierne altre”, che partano da un “monitoraggio stretto” fino “alla capacità di tracciare velocemente le persone positive”.

Test sierologico: come si fa e tempo risultati

Coronavirus ultime notizie: 90% italiani non ancora contagiato, parla Brusaferro

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un fantomatico patentino d’immunità. Brusaferro ha spiegato che al momento “c’è uno studio di sieroprevalenza per indagare quante persone sono venute a contatto col virus”. Uno studio che “serve per capire qual è la circolazione”. Attualmente “ci sono stime variabili da regione a regione, ma in generale il 90% degli italiani non è venuto a contatto con il virus”. Ovviamente in una regione molto colpita come la Lombardia la percentuale risulta inferiore, ma quanto appena detto significa “che una larghissima parte della popolazione è ancora suscettibile” e che “per avere l’immunità di gregge bisognerebbe avere circa l’80% di persone venute a contatto con il virus”. Un obiettivo decisamente troppo lontano adesso. Anche alla luce di questo dato, parlare di patentino di immunità è fuori dalla realtà effettiva delle cose.

