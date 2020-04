Condividi su

Skam Italia 4: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Ci siamo! Presto arriverà la nuova stagione di una delle serie tv più amate in Italia, soprattutto dai più giovani: Skam Italia 4.

Skam Italia non è una produzione originale ma deriva da una serie norvegese andata in onda dal 2015 al 2017. Il successo di questo show ha fatto in modo che poi venisse replicata in Francia, Italia, Olanda, Spagna e Germania. La regia e la sceneggiatura sono affidate a Ludovico Bessegato, showrunner della serie. Il titolo è una coproduzione tra Cross Productions e Timvision.

Skam Italia 4: la trama

La serie tv parla della vita degli studenti del liceo scientifico J.F.Kennedy Roma. Ogni stagione vede come protagonista un personaggio. La prima è dedicata ad Eva Brighi. In questa stagione si parla della sua relazione con Giovanni e del suo percorso all’interno del liceo tra feste e disavventure.

La seconda stagione è dedicata a Martino Rametta. Al centro di questo ciclo di episodi abbiamo il tema dell’omosessualità del protagonista e il suo viaggio verso il coming out pieno di ostacoli.

La terza stagione vede come protagonista Eleonora Sava. Qui vedremo l’odio della ragazza nei confronti di Edoardo che, col tempo, si trasformerà in un sentimento amoroso. Il problema alla base della loro relazione saà il legame che prova Silvia, migliore amica di Eleonora, nei confronti di Edoardo.

La quarta stagione, infine, avrà come protagonista Sara, personaggio legato ai valori della famiglia e dell’amicizia. Cosa vedremo?

Cast e quando esce

Nella quarta stagione rivedremo gli stessi protagonisti che abbiamo tanto amato: Martino (Federico Cesari), Niccolò (Rocco Fasano), Eva (Ludovica Martino), Giovanni (Ludovico Tersigni), Silvia (Greta Ragusa), Federica (Martina Lelio), Elia (Francesco Centorame), Luchino (Nicholas Zerbini), Filippo (Pietro Turano) ed Eleonora (Benedetta Gargari).

Le 10 puntate saranno disponibili su Netflix e su Tim Vision il 15 Maggio. Usciranno tutte insieme e non vi saranno clip. Infatti, la produzione ha comunicato: “C’è stato un lungo confronto sul tema tra Cross Productions, Timvision e Netflix che notoriamente rilascia tutti gli episodi contemporaneamente. L’emergenza del Coronavirus ha però rallentato le lavorazioni e ha in qualche modo costretto tutti noi a ripensare il meccanismo di rilascio, anche per evitare l’effetto straniante che il rilascio della clip giornaliera avrebbe avuto in un contesto in cui le scuole in realtà sono chiuse e la socialità è azzerata.“

