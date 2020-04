HBO è pronto a sfornare una nuova serie tv spin-off basata su un film che non ha bisogno di presentazioni: stiamo parlando di Grease Rydell High

Grease Rydell High: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Grande notizia per i nostalgici degli anni ’70: HBO è pronto a sfornare una nuova serie tv spin-off basata su un film che non ha bisogno di presentazioni: stiamo parlando di Grease Rydell High. Annabel Oakes si occuperà di scrivere l’episodio pilota, che se avrà successo garantirà la produzione di un’intera stagione. Il presidente dei contenuti originali HBO Max, Sarah Audrey, ha lasciato una dichiarazione in cui esprimeva il proprio entusiasmo a proposito del progetto; di seguito le parole ufficiali:

“Grease è un vero e proprio fenomeno pop che funziona per ogni generazione e sono entusiasta per il fatto che i nostri amici alla Paramount siano eccitati all’idea di estendere lo spettacolo e inserirlo su una tela più ampia come quella di una serie TV. Parliamo di scuola e vita in una piccola cittadina degli USA raccontate con la portata di un grande musical rock ‘n’ roll. Si tratta di un Grease 2.0 ma con lo stesso spirito, energia ed emozione a cui immediatamente pensiamo quando sentiamo una qualsiasi delle iconiche canzoni.“

Resta da chiedersi quale sarà il tipo di format che verrà applicato alla serie tv: se si opterà per episodi dalla durata di circa 30 minuti oppure puntate da 50. Informazioni che provvederemo a rivelare non appena ci saranno conferme al riguardo. Nel frattempo possiamo dare un’occhiata a quella che sarà la trama di Grease Rydell High e cosa avrà in comune con il film cult degli anni ’70.

Grease Rydell High: la trama

La trama dello show si ispira a grandi linee al classico cinematografico, ma rivisto in chiave moderna; in particolare seguirà le vicende di un gruppo di adolescenti alle prese con le difficoltà della scuola, i dubbi e timori derivanti dalla pubertà, le relazioni complicate in ambito di amicizie e amori. Il tutto meravigliosamente condito con lo stile musical che abbiamo imparato ad apprezzare e amare nella vecchia pellicola.

Il cast della serie tv

Al momento non ci sono informazioni su chi saranno gli attori che andranno a comporre il cast di Grease Rydell High. Non appena sopraggiungeranno notizie al riguardo, provvederemo ad aggiornarvi.

