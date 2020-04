Condividi su

Sondaggi politici Ipsos: fiducia nei leader, Meloni supera Salvini

Sondaggi politici: secondo una recente indagine condotta da Ipsos sulla fiducia nutrita dagli elettori italiani nei vari leader politici, Giorgia Meloni ha scalzato Matteo Salvini dal secondo posto sul podio. In cima alle preferenze c’è tuttora, come è facile attendersi in momenti di crisi (seguendo il modello di consenso che in inglese si definisce con l’espressione “rally around the flag”, cioè il riunirsi del paese intorno alle istituzioni), c’è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ma, dietro quest’ultimo, il segretario della Lega, primo partito secondo le intenzioni di voto di tutti gli istituti demoscopici, è stato superato proprio dal capo di FdI.

Fiducia nei leader, Meloni supera Salvini

Sondaggi Politici – Andando alle cifre, si vede come Conte sia praticamente irraggiungibile a quota 63% di consensi, d’altra parte, non si può non rilevare l’evidente trend positivo che sta vivendo la figura politica di Giorgia Meloni che è ora al 30%, ben 3 punti di percentuale sopra un “campione di consenso” come Matteo Salvini. I dati diffusi da Ipsos evidenziano anche un’altra notizia: la percentuale di fiducia che gli italiani accorderebbero a Salvini è la stessa di quella che l’istituto attribuisce a Paolo Gentiloni, ex inquilino di Palazzo Chigi ora commissario europeo. Inoltre, non sono così distanti dal secondo posto Zingaretti del Pd ma anche Di Maio che sin dal 4 marzo 2018 aveva cominciato una lenta ma progressiva discesa nei dati relativi alla sintonia con gli elettori (un dato che si è riflesso in parte anche nell’emorragia di voti subita dal Movimento 5 Stelle di cui era leader “ufficiale” fino alla vigilia delle regionali in Emilia Romagna di un paio di mesi fa).

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos Srl per Itv movie tra il 9 e il 10 aprile 2020 e diffuso il 14 aprile 2020. L’indagine è stata realizzata su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne (margine di

errore compreso tra +/- 0,7% e +/- 3,5%) e condotta con mixed mode CATI-CAMI-CAWI.

