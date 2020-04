Sono 832 le persone attualmente positive al coronavirus in Calabria, 20 in più nelle ultime ventiquattro ore; 106 i guariti, 73 i decessi.

Coronavirus Calabria, ultime notizie: i dati aggiornati al 18 Aprile

La situazione coronavirus in Calabria è costantemente monitorata: tra i dati comunicati nell’ultimo bollettino della Protezione Civile ci sono anche quelli del territorio calabrese. Sono 1.011 i contagi totali registrati nella regione dall’inizio della pandemia, mentre 832 sono i pazienti attualmente positivi. I nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono 20, ed il trend di crescita è del 2% (ieri il numero era negativo: -18). I ricoverati con sintomi sono 152, 673 sono i cittadini in isolamento domiciliare ed esiguo è il numero dei pazienti in terapia intensiva: solo 7. Nella regione i decessi sono 73, mentre 106 è il numero complessivo dei guariti. Seguono ulteriori dettagli.

Coronavirus Calabria, i numeri provincia per provincia

Nelle provincie calabresi il contagio da Covid-19 è così distribuito: in provincia di Reggio Calabria vi sono 240 persone positive; 197 sono invece gli individui colpiti a Catanzaro; a Vibo Valentia il numero ha toccato le 70 unità; 385 sono i positivi nel Cosentino; 117 nel Crotonese. Rimagono 2 casi in attesa di verifica (dati aggiornati alle ore 18:27 del 18 Aprile 2020). La Regione Calabria ha reso noto anche il numero dei tamponi effettuati fino ad oggi: essi sono 21.268. A Cirò Marina ed a Crucoli, in provincia di Crotone, i carabinieri della stazione di Cirò superiore hanno consegnato dei tablet agli studenti al fine di garantire la continuità didattica. La situazione coronavirus in Calabria rimane sotto controllo e sono soltanto tre le regioni italiane a presentare meno contagi: stiamo parlando di Basilicata, Molise e Valle D’Aosta.

Continuano ad essere vigenti gli obblighi e le restrizioni che valgono anche nel resto d’Italia: anche se i contagi da coronavirus in Calabria sono limitati è severamente vietato uscire di casa se non per motivazioni molto urgenti, quali la salute, il sostentamento ed il lavoro qualora esso non possa essere svolto in modalità smart working. Sul sito della Regione è reperibile il numero verde dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, al servizio di tutti i cittadini: 800 841 289.

