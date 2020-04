Condividi su

Coronavirus nelle Marche, ultime notizie: gli aggiornamenti al 17 Aprile

Nel bollettino di ieri della Protezione Civile sulla situazione coronavirus in Italia erano compresi anche i dati riguardanti la Regione Marche. I dati sul virus nelle Marche sono i seguenti: nelle ultime ventiquattro ore il trend del contagio è salito dell’1,5% (+86 casi registrati). Dall’inizio della pandemia il totale dei casi nel territorio ha raggiunto le 5.668 unità; sono 839 i ricoverati con sintomi, 94 i pazienti che si trovano in terapia intensiva e 2.224 i cittadini in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi al virus nella regione sono 3.157, mentre 37.997 sono i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza. Seguono ulteriori aggiornamenti.

Coronavirus nelle Marche, la situazione nelle provincie

La regione conta finora 1.726 guariti e 785 decessi. L’età media delle vittime è di 79 anni e il 94,4% di loro era affetto da patologie pregresse. Il contagio è così ripartito nelle provincie marchigiane: in provincia di Ancona sono 1.686 i pazienti positivi; 268 ad Ascoli Piceno; 895 in provincia di Macerata e 379 a Fermo. 163 casi sono ancora in fase di attribuzione territoriale, mentre la provincia con più contagi è quella di Pesaro e Urbino, con 2.277 persone positive al virus. La Toscana e le Marche sono le regioni del Centro Italia più colpite dal Covid- 19: seguono Lazio, Abruzzo ed Umbria.

La situazione nella penisola

In Italia sono 106.962 gli attualmente positivi al coronavirus, mentre 172.434 sono i casi complessivi. 42.727 è il numero totale dei guariti, 22.745 quello dei decessi. Il numero complessivo di tamponi effettuati è di 1.244.108. Le regioni che contano il maggior numero di pazienti attualmente positivi sono la Lombardia (33.434), l’Emilia Romagna (13.585), il Piemonte (13.998) e il Veneto (10.618). Le restrizioni attualmente in vigore in tutto il territorio nazionale dureranno almeno fino al 3 Maggio, data dalla quale l’Italia dovrebbe approdare alla “Fase 2”, la fase di ripresa. L’Oms ha chiesto all’Europa di non abbassare la guardia, visto il numero ancora alto dei contagi. La Gran Bretagna e lo Stato di New York hanno intanto prolungato il lockdown.

