Coronavirus Veneto: la situazione aggiornata al 19/04

In Veneto, Luca Zaia si dice pronto a riaprire e ad anticipare il governo. Il presidente della Regione crede che il peggio sia passato e che sia il momento di ripartire. I dati degli ultimi giorni confermano una stabilizzazione della curva, con 318 nuovi casi ma una riduzione netta di positivi di 174. Ai 318 casi diagnosticati, infatti, vanno sottratti guariti e decessi dell’ultimo giorno. Il totale di positivi rimane al di sopra delle 10.000 unità. Di questi, 190 sono in terapia intensiva e 1.477 sono ospedalizzati in sub-intensiva con sintomi che non permettono il semplice isolamento domiciliare. Nel complesso, il Veneto rileva oltre 1.000 morti legati all’epidemia da covid-19. Spicca il numero di tamponi effettuati (più di 247.000), che si avvicina a quello di test eseguiti dalla Regione Lombardia (la più colpita dall’emergenza). La “fase 2” di Zaia dovrebbe basarsi proprio su uno screening a tappeto, replicando il modello coreano.

terapia intensiva 190 totale ospedalizzati 1.477 isolamento domiciliare 8.967 totale positivi 10.444 variazione totale positivi -174 nuovi positivi 318 dimessi guariti 4.189 deceduti 1.059 totale casi 15.692 tamponi 247.329

Emergenza coronavirus in Veneto, i dati provincia per provincia

Nonostante Luca Zaia prema per la riapertura, i dati provenienti dalla Regione Veneto non sono chiarissimi e non mostrano una netta regressione della curva epidemica. Nella giornata di ieri – con i dati aggiornati alle ore 18:00 del 18 aprile -, si è rilevato un incremento di casi totali in Regione del 2,07% (in linea con l’andamento nazionale). Le province che vedono maggiori crescite di contagi sono quelle di Vicenza (+4,36%) e Belluno (+8,37%). Ricordiamo che, in ogni caso, il Veneto sta provando a effettuare una politica di screening a tappeto. Per questa ragione, gli incrementi totali andrebbero comparati con la percentuale di tamponi positivi su tamponi effettuati. Su 10.000 tamponi, il 3,18% è risultato positivo. Il risultato è leggermente migliore rispetto a quello della media nazionale, seppur lontano dai dati ancor più incoraggianti che provengono da alcune Regioni del Sud Italia come Basilicata, Molise e Campania.

Veneto 15.692 +2,07% Verona 3.880 +1,97% Padova 3.633 +1,17% Treviso 2.300 +2,82% Vicenza 2.296 +4,36% Venezia 2.116 +0,95% Belluno 835 +3,47% Rovigo 306 +1,66%

