Indebted: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 6 febbraio 2020 NBC ha arricchito il proprio palinsesto con una nuova serie tv di genere comedy: Indebted. Lo show nasce dalla mente di Dan Levy e la prima stagione prevede un totale di 12 episodi dalla durata di circa 22 minuti ciascuno; per quanto riguarda una possibile data di debutto in Italia dovremo attendere che una rete televisiva o piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione per importarla nel nostro Paese. L’ipotesi più probabile in proposito vede Fox come favorita per fare il colpaccio.

In attesa di scoprire il futuro della serie tv possiamo dare un’occhiata alla trama e al cast dello show; ma prima è disponibile il trailer della prima stagione di Indebted: lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

INDEBTED | Official Trailer

Indebted: la trama

La trama dello show ruota intorno una coppia di giovani genitori: Dave e Rebecca; dopo una vita dedita alla crescita di neonati, tra pannolini e notti insonni, i due sono finalmente pronti per un periodo di pace e tranquillità, ma le cose non vanno esattamente come previsto. La loro quotidianità, infatti, viene stravolta nel momento in cui i genitori di Dave si presentono a casa con l’intenzione di rimanerci. I “nonni”, tuttavia, sembrano non rispettare i confini della coppia, regalando allo spettatore momenti esilaranti e divertenti. La particolarità dello show riguarda, inoltre, il tipo di ripresa che è stato adottato: la serie ha un carattere in multi-camera, precisamente lo stesso che il pubblico ha imparato ad apprezzare in The Big Bang Theory.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Indebted e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Adam Pally veste i panni di Dave; Abby Elliott nel ruolo di Rebecca; Fran Drescher è Linda, la madre di Dave; Steven Weber interpreta Elliot, marito di Linda.

