Oroscopo Paolo Fox oggi 20 Aprile 2020: amore, lavoro e salute

Ariete: l’Oroscopo di oggi dice che questa settimana inizierà nel miglior dei modi: avrete tanta energia, forza e cercherete di raggiungere i vostri obiettivi. Ci saranno grandi novità in amore in quanto sarete portati a fare nuove conoscenze; novità inaspettate anche per quanto riguarda il lavoro.

Toro: questo è un periodo molto difficile per voi, vi sentite rallentati principalmente in amore, ma state tranquilli perché la situazione si riprenderà al più presto; troverete la pace, ma il consiglio è quello di non prendere decisioni affrettare o di non provocare battibecchi.

Gemelli: inizierete queste settimana con il manifestare i vostri sentimenti in maniera decisa, cercate di trovare dei punti stabili in amore: conoscete nuove persone e consolidate le relazioni che già avete. Meno attenti per quanto riguarda il lavoro, forse a causa del troppo impegno che vi porta a pensare ad altro.

Cancro: questa giornata sarà molto positiva, in quanto recupererete tutti i blocchi avuti nella scorsa settimana. Migliorerà anche l’amore; recupererete pure nel lavoro, ma molto lentamente. Il consiglio è quello di dedicarsi maggiormente alla ripresa della forza fisica persa nella scorsa settimana, siate più energici.

Leone: siate sempre coerenti con voi stessi e cercate sempre di esternare i vostri sentimenti. In amore la cosa più importante è il saper dialogare, mettendo in chiaro anche i problemi futili di coppia, parlando sempre con sincerità; nel lavoro situazione alquanto negativa, cercate di rilassarvi e magari, per oggi, di non pensarci.

Vergine: siete delle persone forti, nonostante la situazione che state vivendo; il consiglio è quello di dare maggiore attenzione alle situazioni che per voi risultano insignificanti, di certo riuscirete e a risolvere tutti i vostri problemi. In amore situazione alquanto negativa, sarete messi alla prova e ciò vi potrà portare ad un allontanamento.

Oroscopo Paolo Fox 20 Aprile 2020: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in queste giornate non darete il meglio, forse perché vi sentite troppo affaticati, ma recupererete al più presto. Attenti alle decisioni prese, riflettete bene prima di parlare e cercate di non fidarvi di tutte le persone che vi circondano. In amore le litigate sono all’ordine del giorno, anche se dopo un po’ tutto ritorna come prima; nel lavoro portate avanti le vostre idee, sarete molto apprezzati.

Scorpione: durante questi giorni avete bisogno di tante energie, in quanto inizierete la settimana molto lentamente, ma verrete aiutati dai vostri amici. Rallentamenti per quanto riguarda l’amore, l’importante è cominciare sempre da voi stessi; novità nel lavoro, cercate sempre di impegnarvi.

Sagittario: se vi sentite afflitti e angosciati, non preoccupatevi basta attendere e tutto ritornerà alla normalità, siete delle persone forti. Forse, però’ questo recupero non interesserà l’amore, cercate di risolvere tutti i dubbi e i problemi con il vostro partner.

Capricorno: l’Oroscopo di oggi dice che sono giorni difficili per tutti, anche per voi, ma la settimana inizierà nel migliore dei modi in quanto alcune situazione vi appariranno più chiare. Cercate di essere più aperti in amore, non tenetevi tutto dentro perché potreste apparire molto freddi agli occhi del vostro partner; nel lavoro di certo non mancherà la creatività.

Acquario: cercate di essere meno ostili durante questo periodo, pensate bene prima di parlare perché ciò potrebbe portarvi ad accendere discussioni inutili. Il vostro desiderio è quello di tornare alla normalità e ciò vi rende abbastanza nervosi, cosa che si riflette anche nell’amore e nel lavoro.

Pesci: questo è un periodo di recupero, principalmente nel lavoro, infatti i problemi avuti durante la scorsa settimana verranno risolti e ci saranno novità abbastanza positive. In amore situazione negativa, invece, forse avete dei problemi da risolvere e questo vi porta ad avere costantemente discussioni.

