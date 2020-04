Condividi su

Kriminal: testo e significato del nuovo singolo di Shablo

È disponibile in tutte le piattaforme di musica il nuovo singolo di Shablo con tre featuring di eccezione: Guè Pequeno, Gemitaiz e Samurai Jay.

Fuori il nuovo brano del famoso manager e producer Shablo: Kriminal. Il singolo comprende tre feat: Guè Pequeno, Gemitaiz e Samurai Jay. Il pezzo rappresenta l’unione delle città di provenienza dei tre rapper, rispettivamente: Milano, Roma e Napoli.

Kriminal: il testo

(Gue Pequeno)

Il mio flow è Montana Sosa, Jenny Godfather

Sai la terra gira in fretta, qualcuno cade

Io non mi innamoro aspetta, su queste strade

Non mi dire cosa fare, non sei mia madre

Stai con me hai già visto troppo, non puoi parlare

Io che ti ho rubato il cuore, baby come un criminale

Criminale

(Gemitaiz)

Lei non vuole, lei non vuole (no)

Dice maledetto mi hai rubato il cuore

Non ci sei solo tu mon amour

Ci bastano 3 ore, come al Louvre

Ye, se mi chiami non rispondo

Chissà dove sono, in quale parte del mondo

Aspetta baby pensaci un secondo

Io non lo faccio apposta, ma lei non lo sa

(Gue Pequeno)

Il mio flow è Montana Sosa, Jenny Godfather

Sai la terra gira in fretta, qualcuno cade

Io non mi innamoro aspetta, su queste strade

Non mi dire cosa fare, non sei mia madre

Stai con me hai già visto troppo, non puoi parlare

Io che ti ho rubato il cuore, baby come un criminale

Criminale

Kriminal, Kriminal, Kriminal, Kriminal

Kriminal, Kriminal, Kriminal, Kriminal

Kriminal

(Samurai Jay)

Come un Kriminal

Baby ho il cuore, sangue freddo come un Kriminal

Sai che uno come me non lo puoi fregare

Una donna una volta mi insegno ad amare

Ma pure ad odiare

È per questo che delle persone ormai non mi ci riesco più a fidare

Questa vita è troppo corta e non dovresti viverla stando sempre a pensare

Cosa è sbagliato cosa è giusto fare

Se fa bene o se può farti male

Smettila di farti mille pare

Se sei felice cosa piangi a fare

Cosa vuoi tu e

Mi sembra assurdo

Poi scompare come un kriminal

(Gue Pequeno)

Il mio flow è Montana Sosa, Jenny Godfather

Sai la terra gira in fretta, qualcuno cade

Io non mi innamoro aspetta, su queste strade

Non mi dire cosa fare, non sei mia madre

Stai con me hai già visto troppo, non puoi parlare

Io che ti ho rubato il cuore, baby come un criminale

Criminale

Kriminal, Kriminal, Kriminal, Kriminal

Kriminal, Kriminal, Kriminal, Kriminal

Kriminal

Il significato del brano

Il brano è stato presentato come un film gangster. Questa caratteristica è accentuata nel ritornello affidato al rapper di Milano: Guè Pequeno. Quest’ultimo fa continui riferimenti a celebri gangstar del passato e del presente: Tony Montana e Alejandro Sosa da Scarface, Gennaro Savastano da Gomorra e Godfather ovvero il padrino.

