Giornata della Terra 2020: data ed eventi online per coronavirus

Mercoledì 22 aprile 2020 si celebra la Giornata della Terra, che quest’anno sarà però decisamente particolare a causa dell’emergenza Coronavirus e dei lockdown e delle misure restrittive imposte in un gran numero di Paesi nel mondo. Anche per questo motivo il 50° anniversario di questa festa sarà celebrato in maniera diversa, in modo virtuale, tramite eventi e iniziative online.

Giornata della Terra 2020: il sito da seguire

Non ci sarà mobilitazione fisica e su due gambe, insomma, ma ci sarà una maratona virtuale davanti ai display dei dispositivi che durerà tutto il giorno e il cui fine ultimo sarà quello di raccogliere iniziative e azioni in favore del pianeta in cui viviamo. “Il coronavirus può costringerci a mantenere le distanze, non ci costringerà a mantenere bassa la voce”, è il pensiero chiave degli organizzatori della Giornata della Terra 2020. Insomma, nessun grado di separazione potrà esserci grazie al potere dei media digitali che rende anche “più connessi di prima”.

Il programma prevede dunque l’organizzazione di azioni nell’arco di tutta la giornata in favore della salvaguardia del pianeta terra, mentre un ampio catalogo di 15 ore di contenuti interattivi e live streaming sarà disponibile sul portale www.earthday.org.

Giornata della Terra: quando nasce e perché

La Giornata della Terra nasce il 22 aprile 1970 negli Stati Uniti grazie all’idea di alcuni studenti impegnati nell’ecologia. L’evento si ebbe dopo la tragedia ecologica dell’Union Oil Platform A avvenuta nel 1969, un incidente causato da una piattaforma di trivellazione che aveva causato un’enorme fuoriuscita di petrolio (80-100 mila barili di greggio), provocando la morte di oltre 10 mila animali. Un evento che permise un importante spunto di riflessione che si tradusse in una prima grande mobilitazione operata da tutti gli studenti americani finalizzata a chiedere una riforma delle norme ambientali. Il successo dell’iniziativa fu enorme tant’è che l’Earth Day divenne subito un appuntamento annuale.

Earth Day 2020: eventi e iniziative in Italia

Nel 2020 non sarà possibile attivarsi nell’organizzazione di una grande manifestazione, ma a livello digitale un’ampia rete di connessioni permetterà una maggiore sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulla lotta al riscaldamento climatico. Tutte le iniziative e gli eventi sono elencati sul portale sopraccitato.

In Italia ci sarà un’iniziativa che sarà trasmessa su RaiPlay e che unirà diverse personalità della scienza, della cultura, dello spettacolo e della società civica. L’evento porta il nome di #OnePeopleOnePlanet, durerà 12 ore e sarà incentrato su temi quali educazione ambientale, sviluppo sostenibile, solidarietà e tutela della natura.

Anche Legambiente sarà in prima linea per celebrare la Giornata della Terra 2020, sotto il segno di uno slogan significativo al tempo del Coronavirus: “Noi torneremo ad abbracciarci presto. Lei ha bisogno di noi. Anche ora. Il 22 aprile abbracciamola!”. L’associazione organizzerà in questo giorno un flash mob virtuale per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute del pianeta, auspicando maggiore comprensione da parte della popolazione dopo l’emergenza epidemiologica, invitando tutti a fare un’azione simbolica, come abbracciare un mappamondo o una foto del nostro pianeta.

