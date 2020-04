Condividi su

Assunzioni infermieri 2020 senza concorso: bando in arrivo. I posti

Nuove assunzioni infermieri vista l’uscita di un nuovo bando a breve. L’Italia sta per entrare nella fase 2, visti alcuni dati piuttosto incoraggianti sull’andamento del contagio da coronavirus, con alcune attività che riapriranno a partire da lunedì 4 maggio. Il governo sta ora ragionando sulle diverse misure e disposizioni di sicurezza da adottare per elevare i livelli di sicurezza sul posto di lavoro ma anche per i cittadini comuni, mentre alla fine di questa settimana è attesa una conferenza stampa in cui si illustreranno le principali novità sullo svolgimento della Fase 2. Tra le misure in atto, come annunciato anche dal ministro della Salute Roberto Speranza, è previsto anche un nuovo bando di assunzioni infermieri che dovrebbe essere praticato con le stesse modalità previste nel mese di marzo.

Assunzioni infermieri 2020 senza concorso: posti disponibili

La nuova campagna di reclutamento prevede l’assunzione di 5.000 infermieri. Le nuove risorse non saranno assunte tramite concorso pubblico, come vorrebbe la procedura ordinaria, bensì tramite bando e avvisi veloci, in una replica di quanto già è stato fatto nel mese di marzo, in piena emergenza epidemiologica. Tali nuove assunzioni speciali sono previste per un piano di potenziamento di assistenza sanitaria per le persone malate, per i soggetti disabili e per i casi in isolamento domiciliare, che ormai hanno ampliato considerevolmente il distacco con i pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Ma chi si trova in isolamento domiciliare ha comunque bisogno di terapie, trattamenti e cure e molti dei nuovi infermieri si occuperanno proprio di questo. Infine si prevede che gli specializzandi al quarto o quinto anno, che erano precari fino all’esplosione dell’emergenza, verranno stabilizzati tramite apposito contratto (minimo) annuale.

Si ricorda che nel mese di marzo c’è stata una maxi-campagna di assunzione, concretizzatasi nel reclutamento di 20.040 nuovi professionisti del comparto sanitario, tra infermieri (9.666), OSS (6.043) e medici (4.331). 4.448 nuovi assunti hanno avuto un contratto a tempo determinato, mentre altre 6.802 sono state stabilizzate. Infine il restante 50% del personale ha avuto un contratto di collaborazione semestrale con possibile rinnovo previsto.

