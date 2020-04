Condividi su

Sondaggi elettorali Ixè: Mes senza condizioni, 49% italiani favorevole

Il 66% degli italiani è favorevole all’ipotesi annunciata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di procedere alle riaperture dal prossimo 4 maggio. Contrario il 21% mentre il 13% preferisce non esprimersi. Il 61% afferma inoltre di essere disponibile a correre qualche rischio pur di riavviare le attività economiche. La possibilità di una ripresa degli spostamenti delle persone divide in due gli intervistati: il 47% non è pronto ad assumere rischi in questo senso, il 46% invece sì. Sono questi i dati raccolti dai sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca.

L’indagine si è occupata anche della partita che si giocherà giovedì 23 aprile al Consiglio europeo quando si dovranno decidere le misure da adottare per fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia coronavirus. Tra gli italiani prevale un certo ottimismo: il 60% è convinto che alla fine il premier Conte riuscirà ad ottenere un sostegno economico dall’Europa. Quasi un italiano su due sarebbe addirittura disponibile ad accettare il Mes per le spese sanitarie, a patto che sia senza condizioni (contrario il 31%). Dall’esito del vertice può dipendere anche la fiducia degli italiani nei confronti dell’Ue che in meno di un mese è crollata al 28% (era al 36% ad inizio aprile).

Rimane invece molto alto e in crescita sia il gradimento del governo Conte (56%, + 2 punti rispetto alla precedente rilevazione) che quello dello stesso premier (60%, +3 punti). Restano sopra la media anche i giudizi positivi circa l’operato del governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria anche se in calo di 8 punti rispetto alla settimana precedente.

Nella classifica di gradimento, dietro al premier Conte ci sono Meloni (38%) e Salvini (33%) fermi nelle loro posizioni.

Le intenzioni di voto rilevate dai sondaggi elettorali Ixè vedono la Lega in ulteriore calo al 25,9%. Ora ha solo tre punti di vantaggio sul Partito Democratico dato in crescita dello 0,3% al 22,9%. Continua l’andamento positivo del Movimento 5 Stelle che ormai dura da un mese: i pentastellati salgono al 16,4% e staccano Fratelli d’Italia stabile al 12,5%. Nel centrodestra, Forza Italia cresce dello 0,2% al 7,7%. Un’altra sorpresa arriva dalle retrovie: Italia Viva, dopo essere stata superata sia da La Sinistra (3,6%) che da Europa Verde (2,1%) corre il rischio di venir raggiunta anche da +Europa ora a solo 4 decimi di distanza dal partito di Renzi (1,9% contro 1,5%). Chiude Azione con l’1% dei consensi mentre gli indecisi e gli astenuti sono il 40%. Rispetto alla media sondaggi nazionale, i sondaggi elettorali Ixè sottostimano di quasi due punti sia Lega che Fdi e Italia Viva mentre sovrastimano il M5S di quasi due punti.

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2018/2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 20 AL 21 APRILE 2020

