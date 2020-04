Condividi su

Toyota Yaris Suv 2020: uscita, anticipazioni e versioni. La scheda

Toyota Yaris Suv: tra gli effetti dell’epidemia di Covid, forse tra quelli meno gravi a conti fatti, l’annullamento di numerosi appuntamenti importanti per il settore dell’automotive. Uno dei primi segnali d’allarme all’inizio dell’emergenza fu proprio il rinvio del Salone di Ginevra; tuttavia, anche se molti studi evidenziano forti cali per il comparto nell’immediato, le case automobilistiche non rinunciano a immaginare il proprio futuro.

Toyota Yaris Suv: il primo bozzetto

Toyota ha presentato la sua nuova Yaris Cross, si tratta di un Sport Utilty Vehicle, tipologia di veicolo meglio nota come SUV, compatto e con sistema di motorizzazione full hybrid che si andrà ad aggiungere agli altri modelli del segmento della casa nipponica, la C-HR e la Rav 4. Le presentazioni le ha fatte il Vicepresidente esecutivo del marchio giapponese in Europa Matthew Harrison mostrando il primo bozzetto: “Questa non è solo una Yaris con un nuovo corpo carrozzeria e sospensioni rialzate, ma un modello B-SUV completamente nuovo e distintivo con forme compatte, design distintivo e una personalità propria”.

La nuova dimensione del SUV compatto ha un nome: Yaris Cross Hybrid.

URBAN. SUV. HYBRID.

Scoprila ora e resta aggiornato ➡ https://t.co/oJHbwDwVnM pic.twitter.com/A1MeDpc4Hp — Toyota Motor Italia (@toyota_italia) April 23, 2020

Quando sarà disponibile e prezzo del SUV

Per vedere la nuova Toyota Yaris Cross bisognerà attendere l’estate o del 2021, dovrebbe essere prodotta in Francia, nello stabilimento nei pressi di Valenciennes dove vengono costuite le Yaris “europee” (le previsioni parlano di 150mila modelli ogni anno). Per quanto riguarda il prezzo, invece, il modello dovrebbe proporsi come un’alternativa economica ad altre vetture simili come la Nissan Juke, la Renault Capture, l’Opel Mokka, la Peugeot 2008. La Cross è lunga 4.180 mm, larga 1.765 e alta 1.560 mm.

Passando alle caratteristiche, la Toyota Yaris Cross dovrebbe presentare, come si diceva, una propulsione Full Hybrid sostenuta da un motore da 1,5 litri e un altro elettrico per una potenza di 116 Cv in totale (cubatura da 1.490 cc). Da segnalare che il Suv verrà commercializzato in una versione con trazione integrale intelligente di tipo AWD-i, più efficace della sua omologa meccanica sui fondi critici (pavè bagnato, sabbia, neve). Inoltre, la casa giapponese assicura sul versante delle emissioni 90 g/km di CO2 (100 g/km per la versione AWD-i).

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it