Salone di Ginevra 2020 a rischio: orari, novità, prezzi e dove si trova

Il nuovo coronavirus arriva anche in Svizzera; mentre continua ad aumentare il numero dei contagi (al momento si registrano 15 casi), gli organizzatori del Salone di Ginevra 2020 annunciano l’annullamento dell’importante evento: nessun posticipo previsto, dunque, appuntamento direttamente all’anno prossimo.

Salone di Ginevra: annullata l’edizione 2020

Come il carnevale di Basile, annullata anche la novantesima edizione del Salone di Ginevra a causa della diffusione del nuovo coronavirus in Svizzera; l’importante appuntamento per tutti gli appassionati di automobilismo quest’anno doveva tenersi tra il 5 e il 15 marzo. Il Consiglio federale di Berna ha imposto il divieto fino ad almeno metà mese prossimo di tutte le manifestazioni pubbliche e private che prevedano la partecipazione di almeno mille persone (mentre per assembramenti che prevedono un numero inferiore di partecipanti la decisione resta a discrezione dei singoli cantoni).

La nota degli organizzatori

Gli organizzatori dell’evento automobilistico tra i più importanti e antichi d’Europa ne hanno quindi annunciato l’annullamento, per la prima volta nella storia, in linea con quanto disposto dalle autorità: esclusa la possibilità di posticiparlo perché ritenuta eccessivamente costosa, chi ha acquistato il biglietto riceverà un rimborso (per quest’edizione si prevedeva un afflusso, in linea con le precedenti, di circa 500-600mila persone). “Si tratta di un caso di forza maggiore. Agli espositori, che hanno investito in modo massiccio, per essere presenti a Ginevra, deriva una perdita molto amara. Noi siamo, però, convinti, che tutte le persone coinvolte avranno comprensione per questa decisione. Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questa 90esima edizione” scrivono in una nota.

Rinviato l’esordio di nuovi modelli

Molte cause automobilistiche avevano preannunciato il debutto di nuovi prodotti proprio in occasione del GIMS 20. Tra questi anche la nuova Fiat 500 elettrica e l’Alfa Romeo GTA; grande era l’attesa anche per l’Audi A3 Sportback, la Bmw Concept i4 e la Porsche 911 Turbo. Avrebbero dovuto essere presentate anche la Renault Twingo elettrica, la Hyundai i20, il B-Suv di Toyota. La nuova Seat Leon e la Volkswagen Golf Gti. D’altra parte, molti produttori avevano già rinunciato al Salone come Citroen, Peugeot, Opel, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Ford, Mini, Nissan, Mitsubishi, Subaru e Volvo.

